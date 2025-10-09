- Nie widzę niczego dobrego, pozytywnego. Konferencja trwała dwie godziny, minister Żurek niczym Fidel Castro miał przemówienia do narodu - powiedział w programie "Gość Wydarzeń" Michał Wójcik, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Polityk odniósł się do konferencji na temat projektu ustawy, zaproponowanej przez ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka.

- Nie widzę niczego dobrego, pozytywnego. Konferencja trwała dwie godziny, minister Żurek niczym Fidel Castro miał przemówienia do narodu. Pozwoliłem sobie już tylko przeczytać, o czym mówi i nic mnie nie zaskoczyło. Jak była pogarda dla środowiska sędziowskiego, tak jest, dla prokuratorów też i dla narodu też. To znowu segregacja sędziów, tyle że kolorów podobno nie było - stwierdził Wójcik.

Żurek skończy w więzieniu? "Ciężko pracuje na to"

Prowadzący rozmowę wrócił do słów ministra sprawiedliwości, który mówił o „zainfekowaniu sądów” przez tzw. neosędziów oraz skali odszkodowań, które Polska płaci Europejskiemu Trybunałowi Praw Człowieka z powodu wyroków na temat statusu sędziów.

ZOBACZ: "Może puknąć się w głowę?" Czarnek zwrócił się do ministra

- Co to znaczy zainfekowanie systemu? Sędzia jest sędzią. Nie ma neosędziego, paleosedziego. Prezydent decyduje: jesteś sędzią albo nie jesteś sędzią. To jest prerogatywa prezydenta po całej tej drodze, którą przechodzi w procedurze bardzo ciężkiej osoba, która chce być sędzią. Tyle, kropka. Nic już ani panu ministrowi Żurkowi do tego, ani żadnemu sędziemu, ani nikomu z nas. To jest wymiar sprawiedliwości, to są prerogatywy prezydenckie, na coś się umówiliśmy - mówił polityk.

Dodał też, że według orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, kwestie ustroju i organizacji wymiaru sprawiedliwości należą do państwa polskiego. Powiedział też, że to stanowisko jest dla niego ważniejsze niż wyroki "sędzio-polityków z Luksemburga".

Jarosław Kaczyński powiedział, że działania podejmowane przez ministra Żurka sprawią, że zostanie on skazany i trafi do więzienia. Marcin Fijołek zapytał Wójcika, czy w takiej atmosferze jest przestrzeń do porozumienia między rządem a opozycją.

- Ciężko pracuje na to, żeby znaleźć się w więzieniu. Mówię to wprost, dlatego że złożenie tego rozporządzenia, które łamie w sposób oczywisty ustawę, no to nikt z ministrów sprawiedliwości nigdy czegoś podobnego nie zrobił. Można się pomylić, ale sędzia, prawnik, który chce zmieniać ustawę rozporządzeniem? Który mówi: wyłączam sobie system losowania sędziów, bo tak najlepiej. Teraz dopowiem to, czego pan minister Żurek nie powiedział: w gabinecie najlepiej żeby asystentka albo asystent losował tych sędziów. Przecież to tak wygląda - rozwinął myśl prezesa PiS gość programu.

Reforma sądownictwa. Minister Żurek zaprezentował projekt zmian

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zaprezentował w czwartek projekt ustawy, która ma rozwiązać problem tzw. neosędziów i przywrócić praworządność w sądach. Zaapelował też do prezydenta Nawrockiego oraz jego doradców, aby "bardzo uważnie przyjrzeli się ustawie, bo ma ona charakter kompromisowy".

ZOBACZ: Sąd zdecydował ws. przyszłości Łukasza Żaka. Awantura na sali rozpraw

Pełna nazwa ustawy to: "Ustawa o przywróceniu prawa do niezależnego i bezstronnego sądu ustanowionego na podstawie prawa przez uregulowanie skutków uchwał Krajowej Rady Sądownictwa podjętych w latach 2018-2025".

Zdaniem ministra, proponowane zmiany uwzględniają stanowisko Komisji Weneckiej oraz "kryzys wywołany uchwałami 'neo-KRS' podjętych w latach 2018-2025". Dodał też, że kluczowe jest przełamanie "patowej sytuacji w sądownictwie".

