"Musimy to wszystko naprawić". Minister Żurek prezentuje "ustawę praworządnościową"
- Nazywamy tę ustawę praworządnością - powiedział minister Waldemar Żurek, prezentując proponowane zmiany dotyczące wymiaru sprawiedliwości. - Musimy to wszystko naprawić - dodał.
- Nie ukrywam, że to dla nas ważny dzień. Chcemy, jak najszybciej przywrócić prawidłowe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości - powiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, prezentując projekt ustawy, która ma rozwiązać problem statusu tzw. neosędziów i przywrócić praworządność w sądach.
- Ta ustawa jest bardzo duża i reguluje wszystkie zagadnienia kompleksowo. Chciałbym zastrzec, że przygotowujemy równolegle ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa - dodał, zaznaczając, że "musimy przełamać patową sytuację w sądownictwie".
Minister wymienił pełną nazwę ustawy, którą przedłoży parlamentowi. Brzmi ona: "Ustawa o przywróceniu prawa do niezależnego i bezstronnego sądu ustanowionego na podstawie prawa przez uregulowanie skutków uchwał Krajowej Rady Sądownictwa podjętych w latach 2018-2025".
Szef MS odnosząc się do polskiego systemu sprawiedliwości przekazał, że "musimy to wszystko naprawić". Żurek zaprezentował najważniejsze założenia i cele ustawy.
- Punktem założeń jest to, że projekt jest zgodny z polską Konstytucją i prawem międzynarodowym - przekazał szef MS. Jak dodał, projekt jest wykonaniem wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka "Wałęsa przeciwko Polsce".
Żurek zaznaczył, że proponowane zmiany uwzględniają stanowisko Komisji Weneckiej. - Oraz kryzys wywołany jest uchwałami "neo-KRS" podjętych w latach 2018-2025 - przekazał.
Cele ustawy:
- Przywracanie prawa obywatela do niezależnego i bezstronnego sądu
- Przełamanie patowej sytuacji w sądownictwie
- Zakończenie destrukcyjnego podziału w sądownictwie
- Uregulowanie statusu neosędziów
- Podniesienie efektywności sądownictwa z korzyścią dla obywateli
- Likwidacja ryzyka odszkodowań z tytułu orzekania przez neosędziów
- Przywrócenie niezależnego sądownictwa w Polsce respektowanego w strukturach europejskich i otwarcie drogi do uzdrowienia KRS
Spór o praworządność. Waldemar Żurek zapowiada zmiany
Zmiany dotyczą one m.in. statusu sędziów, czy wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa.
Sprawa dotyczy Krajowej Rady Sądownictwa i wyłanianych w procedurze przy jej udziale tzw. neosędziów wiąże się z nowelizacją w grudniu 2017 r. ustawy o Radzie, zgodnie z którą od 2018 r. 15 sędziów-członków KRS wybieranych jest przez Sejm, choć wcześniej byli oni wybierani przez środowiska sędziowskie.
ZOBACZ: "Ostentacyjny akt bezprawia". Prezydent reaguje na działania ministra sprawiedliwości
Zmiana z 2017 r. stała się powodem stawianych przez ówczesną opozycję, a przez rządzących obecnie, zarzutów upolitycznienia KRS i kwestionowania statusu osób powołanych na urząd sędziego z udziałem tak ukształtowanej KRS.
Na wadliwość procedury wyłaniania sędziów z udziałem obecnej KRS wskazywały w ostatnich latach też orzeczenia europejskich trybunałów - TSUE i ETPC – z uwagi na które – jak przypomniał w ubiegłym tygodniu szef resortu sprawiedliwości - Polska wciąż wypłaca odszkodowania.
