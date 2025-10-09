- Nie ukrywam, że to dla nas ważny dzień. Chcemy, jak najszybciej przywrócić prawidłowe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości - powiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, prezentując projekt ustawy, która ma rozwiązać problem statusu tzw. neosędziów i przywrócić praworządność w sądach.

- Ta ustawa jest bardzo duża i reguluje wszystkie zagadnienia kompleksowo. Chciałbym zastrzec, że przygotowujemy równolegle ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa - dodał, zaznaczając, że "musimy przełamać patową sytuację w sądownictwie".

Minister wymienił pełną nazwę ustawy, którą przedłoży parlamentowi. Brzmi ona: "Ustawa o przywróceniu prawa do niezależnego i bezstronnego sądu ustanowionego na podstawie prawa przez uregulowanie skutków uchwał Krajowej Rady Sądownictwa podjętych w latach 2018-2025".

Żurek zaprezentował "ustawę praworządnościową". "Musimy to naprawić"

Szef MS odnosząc się do polskiego systemu sprawiedliwości przekazał, że "musimy to wszystko naprawić". Żurek zaprezentował najważniejsze założenia i cele ustawy.

- Punktem założeń jest to, że projekt jest zgodny z polską Konstytucją i prawem międzynarodowym - przekazał szef MS. Jak dodał, projekt jest wykonaniem wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka "Wałęsa przeciwko Polsce".

Żurek zaznaczył, że proponowane zmiany uwzględniają stanowisko Komisji Weneckiej. - Oraz kryzys wywołany jest uchwałami "neo-KRS" podjętych w latach 2018-2025 - przekazał.

Cele ustawy:

Przywracanie prawa obywatela do niezależnego i bezstronnego sądu

Przełamanie patowej sytuacji w sądownictwie

Zakończenie destrukcyjnego podziału w sądownictwie

Uregulowanie statusu neosędziów

Podniesienie efektywności sądownictwa z korzyścią dla obywateli

Likwidacja ryzyka odszkodowań z tytułu orzekania przez neosędziów

Przywrócenie niezależnego sądownictwa w Polsce respektowanego w strukturach europejskich i otwarcie drogi do uzdrowienia KRS

Wkrótce więcej informacji.

Spór o praworządność. Waldemar Żurek zapowiada zmiany

Zmiany dotyczą one m.in. statusu sędziów, czy wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa.

Sprawa dotyczy Krajowej Rady Sądownictwa i wyłanianych w procedurze przy jej udziale tzw. neosędziów wiąże się z nowelizacją w grudniu 2017 r. ustawy o Radzie, zgodnie z którą od 2018 r. 15 sędziów-członków KRS wybieranych jest przez Sejm, choć wcześniej byli oni wybierani przez środowiska sędziowskie.

ZOBACZ: "Ostentacyjny akt bezprawia". Prezydent reaguje na działania ministra sprawiedliwości

Zmiana z 2017 r. stała się powodem stawianych przez ówczesną opozycję, a przez rządzących obecnie, zarzutów upolitycznienia KRS i kwestionowania statusu osób powołanych na urząd sędziego z udziałem tak ukształtowanej KRS.

Na wadliwość procedury wyłaniania sędziów z udziałem obecnej KRS wskazywały w ostatnich latach też orzeczenia europejskich trybunałów - TSUE i ETPC – z uwagi na które – jak przypomniał w ubiegłym tygodniu szef resortu sprawiedliwości - Polska wciąż wypłaca odszkodowania.

