Michał Wójcik w "Gościu Wydarzeń". Oglądaj od 19.15
Polska
Michał Wójcik w programie "Gość Wydarzeń"
Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości będzie odpowiadał na pytania Marcina Fijołka w czwartkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń". Transmisja od godz. 19.15 w Polsacie, Polsat News, polsatnews.pl i Interii.
Drugim gościem Marcina Fijołka będzie Michał Wojnarowicz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
