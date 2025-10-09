Michał Wójcik w "Gościu Wydarzeń". Oglądaj od 19.15

Michał Wójcik w "Gościu Wydarzeń". Oglądaj od 19.15
Michał Wójcik w programie "Gość Wydarzeń"

Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości będzie odpowiadał na pytania Marcina Fijołka w czwartkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń". Transmisja od godz. 19.15 w Polsacie, Polsat News, polsatnews.pl i Interii.

Drugim gościem Marcina Fijołka będzie Michał Wojnarowicz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

 

Mateusz Balcerek / polsatnews.pl
