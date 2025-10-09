Luksusowe nieruchomości oligarchy przejęte. Jedną z nich przepisał na czterolatkę

Luksusowe nieruchomości oligarchy przejęte. Jedną z nich przepisał na czterolatkę
Wille Nikołaja Kolesowa zajęte przez hiszpańskie służby

W Hiszpanii skonfiskowano pięć luksusowych willi należących do rosyjskiego oligarchy Nikołaja Kolesowa, dyrektora generalnego spółki Wiertoloty Rossii. Prawną właścicielką jednej z nich była córka oligarchy, Nicola, która w momencie przeprowadzenia transakcji miała cztery lata.

Kolesow jest oligarchą związanym z przemysłem zbrojeniowym i bliskim współpracownikiem Siergieja Czemiezowa, stojącego na czele rosyjskiej zbrojeniowej korporacji Rostiech - przypomina Fundacja Walki z Korupcją, organizacja założona w 2011 roku przez Aleksieja Nawalnego. Czemiezow jest jednym z zaufanych ludzi Władimira Putina.

Wille oligarchy przejęte. Jedną z nich przepisał na czteroletnią córkę

"Planujemy kontynuować ściganie popleczników Putina i zbrodniarzy wojennych" - napisała na Telegramie Maria Pewczich, szefowa działu śledczego.

 

Fundacja zaapelowała do władz hiszpańskich o zajęcie majątku Kolesowa. Jak wynika z jej dziennikarskiego śledztwa, Kolesow przekształcił rosyjski przemysł zbrojeniowy "w swoje osobiste imperium biznesowe" i jest podejrzewany o pranie pieniędzy

 

ZOBACZ: Odpowiedź na rosyjskie prowokacje. Tajne rozmowy krajów NATO

 

Wraz z kręgiem zaufanych osób, za pośrednictwem stworzonej sieci firm-słupów, przenieśli na swoje cele własność ponad dwudziestu przedsiębiorstw zbrojeniowych – wraz z willami, pałacami, samolotami i śmigłowcami.

 

W proceder korupcyjny zaangażowane były nawet jego nieletnie dzieci. Hiszpańskie służby odnalazły pięć willi, a jedna z nich była zarejestrowana na jego córkę, Nicolę Kolesową, która w momencie transakcji miała zaledwie cztery lata - podaje The Insider.

 

Według informacji ujawnionych w dokumentach opublikowanych przez fundację ACF, działania hiszpańskich służb miały miejsce we wrześniu.

 

