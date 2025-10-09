- Po powrocie zakładników z Gazy należy zniszczyć bojową grupę Hamas - oświadczył izraelski minister finansów Bezalel Smotrich. Dodał, że nie zagłosuje za porozumieniem o zawieszeniu broni, które zakończyłoby wojnę w Gazie. Smotrich, który jest skrajnie prawicowym politykiem, zasłynął ze słów o planie Izraela po zakończeniu wojny. Mówił w nim o Gazie jako o "bonanzie na rynku nieruchomości".

Izraelski minister finansów Bezalel Smotrich powiedział w czwartek, że po powrocie zakładników z Gazy "należy zniszczyć bojową grupę Hamas" - przekazał Reuters.

Smotrich oświadczył, że nie zagłosuje za porozumieniem o zawieszeniu broni z Hamasem, które zakończyłoby wojnę w Gazie. Polityk nie posunął się jednak do groźby wyjścia z rządu i obaleniu rządu premiera Benjamina Netanjahu.

Wcześniej ten skrajnie prawicowy polityk mówił o planach wobec Gazy po zakończeniu wojny. - Izrael i Stany Zjednoczone zapłaciły dużo za tę wojnę, więc musimy podzielić się zyskami ze sprzedaży gruntów w Gazie - przekazał. Smotrich określił tereny w mieście jako "bonanzę na rynku nieruchomości".

Bliski Wschód. Donald Trump: Izrael i Hamas zatwierdziły plan pokojowy

O osiągnięciu porozumienia na Bliskim Wschodzie informował wcześniej prezydent USA Donald Trump. "Z wielką dumą ogłaszam, że Izrael i Hamas zatwierdziły pierwszy etap naszego Planu Pokojowego" - napisał na Social Truth. Polityk zapewnił, że zgodnie z przyjętymi ustaleniami wszyscy żydowscy zakładnicy zostaną wkrótce uwolnieni, a Izrael wycofa swoje wojska na uzgodnione wcześniej pozycje. "Wszystkie strony będą traktowane sprawiedliwie!" - dodał.



"Oznacza to, że WSZYSCY Zakładnicy zostaną uwolnieni już wkrótce, a Izrael wycofa swoich Żołnierzy na uzgodnioną wcześniej linię w ramach pierwszych kroków ku Silnemu, Trwałemu i Wiecznemu Pokojowi" - podkreślił amerykański przywódca.

Portal Times of Israel poinformował za źródłami, że Hamas ma uwolnić wszystkich żyjących izraelskich zakładników w sobotę. Wcześniej, w środę, Trump powiedział, że toczące się w egipskim kurorcie Szarm el-Szejk negocjacje między Izraelem i Hamasem "mają duże szanse powodzenia". Dodał też, że nie wyklucza, że w sobotę lub w niedzielę osobiście uda się na Bliski Wschód.

Również w środę prezydent Egiptu Abdel Fattah al-Sisi zaprosił prezydenta USA na uroczyste podpisanie porozumienia. Trump stwierdził, że do Egiptu może przybyć jeszcze przed uwolnieniem zakładników przez Hamas lub "tuż po".vPo ogłoszeniu decyzji doszło do rozmowy telefonicznej między premierem Izraela a prezydentem USA.

"Obaj przywódcy przeprowadzili bardzo wzruszającą i serdeczną rozmowę, a także pogratulowali sobie nawzajem historycznego osiągnięcia, jakim było podpisanie porozumienia o uwolnieniu wszystkich zakładników" - przekazało biuro premiera Izraela w oświadczeniu cytowanym przez BBC.

