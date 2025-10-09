Rzucania mięsem nie było, ale sprawa budzi emocje. Parlament Europejski poparł w środę propozycję zakazującą używania mięsnych nazw przy produktach roślinnych. Zatem nie może być wegańskich burgerów, kotletów sojowych, czy roślinnych kiełbasek. Materiał "Wydarzeń".

Choć wygląda jak mięso, może być burakiem, a w zasadzie kotletem z buraka. Wygląda apetycznie, ale nie o smak tu chodzi. To burger czy nie burger - oto jest pytanie, które od lat zadają sobie nie tylko mięso- czy roślinożercy, ale też europosłowie zabierający głos w niekończącej się dyskusji na temat tego, czy burger roślinny jest burgerem, jeśli nie jest z mięsem.

- Nie chcemy zakazać alternatyw dla mięsa z roślin, czy innych produktów, ale chcemy, by było ono odpowiednio etykietowane - przekonywała w Parlamencie Europejskim francuska europosłanka Celine Imart.

Spór o mięso. Parlament Europejski zadecydował

Oficjalnie chodzi o ochronę dorobku kulinarnego Europy związanego z tradycyjnymi nazwami, jak kotlet, kiełbasa, czy pasztet.

- Gdybyście chcieli faktycznie pomóc rolnikom, dalibyście im lepsze kontrakty, lepsze dochody, pomogli im zmodernizować ich gospodarstwa - mówiła europosłanka Zielonych Anne Strolenberg podczas debaty przed głosowaniem.

W czwartek deputowani do Parlamentu Europejskiego zdecydowali o nowej definicji mięsa oraz o tym, że nazwy "kotlet", "stek", czy "burger" mają być zarezerwowane dla produktów mięsnych. Branża gastronomiczna już teraz widzi nadchodzące problemy.

- Takie produkty będą musiały się nazywać dysk roślinny, czy rolka z białka grochowego - mówił na antenie Polsat News Maciej Otrębski z Polskiego Związku Producentów Żywności Roślinnej.

Czy kiełbaska roślinna nie jest już kiełbaską? Część restauracji podejmuje wyzwanie

W restauracjach wegańskich trwa konsternacja. - Kiedy kotlet staje się kotletem? Kiedy zmielę mięso, czy jak zmielę ciecierzycę, to też jest mielony? Różnie można na to patrzeć - tłumaczy Izabela Bis-Niedzielska z Zielonej Restauracji Wegańskiej i Wegetariańskiej w Łodzi.

WIDEO: Co czyni mięso mięsem? Parlament Europejski podjął decyzję

- To nie oznacza jeszcze, że kiełbaska roślinna nie będzie już kiełbaską. Zdecydują negocjacje Komisji Europejskiej z innymi państwa. Ministrowie rolnictwa od dawna apelują o zaostrzenie przepisów, ale Komisja chciała ograniczyć zakaz tylko do bekonu oraz nazw zwierząt i ich części. Jak to w unijnej kuchni - każdy doprawia po swojemu. Zobaczymy, czy wyjdzie z tego krwisty stek... czy raczej bigos - mówił korespondent Polsat News z Brukseli Andrzej Wyrwiński.

Z zakazanymi nazwami na pewno nie będą mieli problemów w restauracji wegańskiej Larmo w Katowicach. - Mamy w karcie devolaya i nazwaliśmy go "demon lie", od słowa "kłamstwo" - tłumaczył szef tamtejszej kuchni, Karol Drążkiewicz.

Śląska rolada to u nich roślinny klasyk śląski, burger natomiast to klapsznita.

Pierwsze wiążące decyzje najwcześniej za kilka miesięcy, ale być może pora zacząć się przyzwyczajać.

ps / polsatnews.pl