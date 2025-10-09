Woda z wodociągu w Wałczu (woj. zachodniopomorskie) nie nadaje się do spożycia. Sanepid poinformował, ze w próbkach cieczy stwierdzono zanieczyszczenie mikrobiologiczne. Chodzi o bakterie z grupy coli. Wodociąg zaopatruje ponad 23 tys. osób z czterech miejscowości. Do mieszkańców wysłano alert RCB.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i sanepid poinformowały w czwartek po południu o wykryciu bakterii z grupy coli w wodociągu Wałcz. W związku z tym mieszkańcy mają zakaz używania wody z sieci wodociągowej do przygotowywania posiłków i mycia.

Wodociąg Wałcz zaopatruje w wodę ok. 23,3 tys. mieszkańców miejscowości Wałcz, Ostrowiec, Kołatnik i Pluskota. Do mieszkańców wysłano alert RBC.

"Woda w m. Wałcz, Ostrowiec, Kołatnik, Pluskota nie nadaje się do spożycia. Gmina zapewnia wodę butelkowaną oraz z beczkowozu" - brzmi jego treść.

"UWAGA! Woda w m. Wałcz, Ostrowiec, Kołatnik, Pluskota nie nadaje się do spożycia. Gmina zapewnia wodę butelkowaną oraz z beczkowozu. Śledź komunikaty".



Alert RCB został wysłany do odbiorców przebywających na terenie powiatu wałeckiego (woj.… pic.twitter.com/9tG2GIUZtk — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) October 9, 2025

Komunikat w tej sprawie opublikował też Zachodniopomorski Państwowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie. "W wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg publiczny Wałcz stwierdzono obecność bakterii Escherichia coli oraz bakterii z grupy coli, co stanowi zanieczyszczenie mikrobiologiczne - woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia (...) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi" - wyjaśniono w komunikacie.

Służby sanitarne poinformowały mieszkańców pow. wałeckiego, że konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek: woda z kranu nie może być spożywana ani używana do przygotowania posiłków; woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania; woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień.

Zaznaczono, że woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC.

Mieszkańcom Wałcza i pobliskich miejscowości woda jest dostarczana beczkowozami i w butelkach. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wałczu został zobowiązany przez sanepid do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz "podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań".

