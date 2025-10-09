Niebezpieczna substancja w warszawskiej szkole. Prawie 300 osób ewakuowanych

Prawie 300 osób zostało ewakuowanych z jednej z warszawskich szkół w związku z wykryciem niebezpiecznej substancji - paraformaldehydu. Na miejscu interweniowała Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego. Strażacy zapowiadają, że uczniowie będą mogli powrócić do budynku za kilka godzin.

Do zdarzenia doszło w czwartek na terenie Szkoły Podstawowej nr 191 w Warszawie. Jak przekazał w rozmowie z polsatnews.pl kpt. Łukasz Zagdański z Komendy Miejskiej PSP m.st. Warszawy, w pomieszczeniu gospodarczym zarządzanym przez konserwatora doszło do uwolnienia "substancji o drażniącym zapachu, która działała drażniąco na drogi oddechowe".

Na miejsce wezwano strażaków, którzy przeprowadzili inspekcję. - Pierwszy zastęp dokonał pomiaru detektora, wykryto obecność amoniaku. Podjęta została decyzja o ewakuacji - przekazał nam kpt. Zagdański.

Ewakuacja w warszawskiej szkole. Powodem niebezpieczna substancja

Łącznie teren szkoły zmuszonych zostało opuścić 254 uczniów i 40 pracowników. Na miejsce skierowana została Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego. Po wykonanych badaniach okazało się, że przyczyną incydentu jest rozsypany paraformaldehyd.

W placówce trwają działania mające na celu zneutralizowanie substancji. Na ten moment uczniowie i pracownicy nie mają możliwości wejścia do budynku. Z informacji przekazanych przez kpt. Zagdańskiego wynika, że akcja straży pożarnej potrwa ok. dwóch godzin. Dopiero wówczas będzie mogła zapaść decyzja o ewentualnym wznowieniu zajęć.

Paraformaldehyd stosuje się głównie jako środek grzybobójczy i bakteriobójczy. Służy również jako środek do konserwacji drewna. Jest silnie drażniący dla oczu, skóry i dróg oddechowych. W bezpośrednim kontakcie może powodować reakcje alergiczne. Jego wdychanie jest szkodliwe dla organizmu.

