Dziennikarze "Die Welt" są przekonani, że "Donald Trump zasługuje na Pokojową Nagrodę Nobla jak żaden inny zachodni polityk". Jak ocenia w czwartek niemiecki dziennik, działania prezydenta USA w Strefie Gazy są niepodważalnym dowodem na jego strategiczne umiejętności i polityczny geniusz.

W przeddzień ogłoszenia laureata Pokojowej Nagrody Nobla, niemiecki "Die Welt" opublikował artykuł, w którym jako głównego pretendenta do prestiżowego wyróżnienia wskazano prezydenta USA Donalda Trumpa.

Zdaniem niemieckich publicystów, mimo sporego grona politycznych przeciwników, Trump wyróżnia się spośród innych amerykańskich przywódców genialną strategią, a w trakcie swojej drugiej prezydentury udowodnił, że jest zdolny do prowadzenia skomplikowanych negocjacji pokojowych, m.in. w Strefie Gazy.

Pokojowy Nobel dla Trumpa? Niemiecki dziennik za prezydentem USA

"Donald Trump zasługuje na Pokojową Nagrodę Nobla jak żaden inny zachodni polityk" - tymi słowami niemiecki "Die Welt" opowiedział się za przyznaniem prezydentowi USA wyróżnienia, o które sam ubiegał się podczas wrześniowego Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

W "Die Welt" zwrócono szczególną uwagę na to, że "Donald J. Trump – najbardziej nielubiany spośród nielubianych w królestwie elokwentnych mówców, po raz kolejny dotrzymał słowa" w związku z planem pokojowym dla Strefy Gazy.

"Swoim szorstkim, często nieeleganckim, a nawet wulgarnym stylem udowodnił, że jest genialnym strategiem i politykiem" – stwierdzili dziennikarze.

Trump "nadzieją" na pokój w Ukrainie. Niemcy nie mają wątpliwości

Gazeta oceniła również, że z perspektywy czasu "świetni mówcy, tacy jak Obama czy kanclerz Angela Merkel, zawiedli", a umiejętności negocjacyjne Trumpa dają nadzieję także na pokój w wojnie rosyjsko-ukraińskiej.

"Jeśli ktoś może skłonić Putina do rozwiązania akceptowalnego również dla Ukrainy, to jest to Donald Trump" – podsumował niemiecki dziennik.

"Die Welt" ostrzegł, że "arogancja Europejczyków wobec 'pomarańczowego' prezydenta USA może się zemścić". Dziennikarze stwierdzili jednocześnie, że europejscy politycy nie odgrywają dziś praktycznie żadnej roli w rozwiazywaniu globalnych konfliktów.

Pokojowa Nagroda Nobla. Wkrótce poznamy laureata

W najbliższy piątek zostanie ogłoszony tegoroczny laureat Pokojowej Nagrody Nobla. Trump wielokrotnie przekonywał, że zasługuje na to wyróżnienie, choć – jak twierdzi – nie otrzyma go z powodu swoich poglądów politycznych.

Jego kandydaturę poparli m.in. przywódcy Armenii, Azerbejdżanu, Demokratycznej Republiki Konga, Izraela, Kambodży i Rwandy. Za nagrodą dla amerykańskiego prezydenta opowiedzieli się też przedstawiciele rodzin zakładników Hamasu porwanych 7 października 2023 roku.

Większość społeczeństwa USA opowiada się jednak przeciwko przyznaniu Trumpowi pokojowego Nobla. Z sondażu Ipsos dla Washington Post z 24 września wynika, że aż 76 proc. amerykańskich obywateli uważa, że Trump nie zasługuje na prestiżową nagrodę.

