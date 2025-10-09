Uderzył w bandę reklamową. Piłkarz złamał kręgosłup w trakcie meczu
Togijski piłkarz Samuel Asamoah uległ groźnemu wypadkowi podczas meczu ligowego w Chinach. Pomocnik klubu Guangxi Pingguo w trakcie walki o piłkę został popchnięty przez rywala i zderzył się z bandą reklamową. Sportowiec w ciężkim stanie trafił do szpitala.
Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w niedzielę podczas rozgrywki klubu Guangxi Pingguo z drużyną Chongqing Tonglianglong. Togijczyk Samuel Asamoah został zepchnięty z boiska przez swojego rywala i mocno uderzył głową o baner znajdujący się tuż za murawą.
Togijski piłkarz został natychmiast przetransportowany do szpitala. Jak poinformował klub Guangxi Pingguo, dalsza kariera sportowca stoi pod znakiem zapytania. Podczas zderzenia z bandą reklamową, Asamoah złamał kręgosłup szyjny.
Dramat na boisku w Chinach. Piłkarz doznał urazu kręgosłupa
Klub Togijczyka potwierdził, że badania lekarskie wykazały u niego zwichnięcie i złamania kilku kręgów szyjnych, a także blokadę kręgosłupa z uciskiem na nerwy. Tak poważne uszkodzenia ciała mogą poskutkować nawet częściowym niedowładem.
31-letni Samuel Asamoah przeszedł w środę udaną operację w szpitalu w chińskim mieście Nanning. Według najnowszych komunikatów, jego stan jest bardzo poważny, ale stabilny.
Dziennikarz sportowy Armando Areniello jako jeden z pierwszych zamieścił w sieci nagranie z nieszczęśliwego wypadku.
"Dramat w Chinach: Samuel Asamoah łamie sobie kręgosłup po uderzeniu w bandę, ryzyko paraliżu" - pisał w mediach społecznościowych Areniello.
Pomocnik Guangxi Pingguo nie będzie brał udział w klubowych rozgrywkach do końca trwającego obecnie sezonu.
Według wstępnego raportu sędziego meczu, faul popełniony na 31-letnim piłkarzu nie był na tyle brutalny, by wyciągnąć wobec zawodnika przeciwnej drużyny Zhanga Zhixionga konsekwencje prawne. Jak informują klubowi koledzy poszkodowanego, Zhang odwiedził go podczas szpitalnej rekonwalescencji.
Samuel Asamoah zadebiutował w reprezentacji Togo w 2022 roku i rozegrał dla niej 6 spotkań. W 2024 roku przeniósł się jednak do Chin, a do Guangxi Pingguo dołączył w lutym 2025 roku.
