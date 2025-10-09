Togijski piłkarz Samuel Asamoah uległ groźnemu wypadkowi podczas meczu ligowego w Chinach. Pomocnik klubu Guangxi Pingguo w trakcie walki o piłkę został popchnięty przez rywala i zderzył się z bandą reklamową. Sportowiec w ciężkim stanie trafił do szpitala.

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w niedzielę podczas rozgrywki klubu Guangxi Pingguo z drużyną Chongqing Tonglianglong. Togijczyk Samuel Asamoah został zepchnięty z boiska przez swojego rywala i mocno uderzył głową o baner znajdujący się tuż za murawą.

Togijski piłkarz został natychmiast przetransportowany do szpitala. Jak poinformował klub Guangxi Pingguo, dalsza kariera sportowca stoi pod znakiem zapytania. Podczas zderzenia z bandą reklamową, Asamoah złamał kręgosłup szyjny.

Dramat na boisku w Chinach. Piłkarz doznał urazu kręgosłupa

Klub Togijczyka potwierdził, że badania lekarskie wykazały u niego zwichnięcie i złamania kilku kręgów szyjnych, a także blokadę kręgosłupa z uciskiem na nerwy. Tak poważne uszkodzenia ciała mogą poskutkować nawet częściowym niedowładem.

31-letni Samuel Asamoah przeszedł w środę udaną operację w szpitalu w chińskim mieście Nanning. Według najnowszych komunikatów, jego stan jest bardzo poważny, ale stabilny.

Dziennikarz sportowy Armando Areniello jako jeden z pierwszych zamieścił w sieci nagranie z nieszczęśliwego wypadku.

"Dramat w Chinach: Samuel Asamoah łamie sobie kręgosłup po uderzeniu w bandę, ryzyko paraliżu" - pisał w mediach społecznościowych Areniello.

Dramma in #Cina : Samuel #Asamoah si rompe il collo dopo l’impatto con un cartellone, rischio paralisi pic.twitter.com/oRqDqnTFzm — Armando Areniello (@ArmandoAreniell) October 9, 2025

ZOBACZ: Tragedia na boisku. Młody piłkarz zmarł po zderzeniu z rywalem

Pomocnik Guangxi Pingguo nie będzie brał udział w klubowych rozgrywkach do końca trwającego obecnie sezonu.

Według wstępnego raportu sędziego meczu, faul popełniony na 31-letnim piłkarzu nie był na tyle brutalny, by wyciągnąć wobec zawodnika przeciwnej drużyny Zhanga Zhixionga konsekwencje prawne. Jak informują klubowi koledzy poszkodowanego, Zhang odwiedził go podczas szpitalnej rekonwalescencji.

ZOBACZ: Wójcik zaskoczył podziękowaniami. "Odegraliście kapitalną rolę"

Samuel Asamoah zadebiutował w reprezentacji Togo w 2022 roku i rozegrał dla niej 6 spotkań. W 2024 roku przeniósł się jednak do Chin, a do Guangxi Pingguo dołączył w lutym 2025 roku.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni