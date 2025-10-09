Alert RCB dla trzech województw. "Nie dotykaj"

W lasach w trzech województwach odbędą się zrzuty szczepionek dla lisów.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla województw łódzkiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego. Chodzi o planowane na najbliższe dni zrzuty szczepionek dla lisów. W komunikacie wskazano, by nie dotykać ich i nie dopuszczać do nich zwierząt domowych.

Mieszkańcy województw łódzkiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego otrzymali w czwartek ok. godz. 11:00 wiadomość SMS nadaną przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W jej treści ostrzeżono przed planowanymi na 10-17 października zrzutami szczepionek na wściekliznę dla lisów.

 

"Uwaga! 10-17.10 w lasach planowane zrzuty szczepionek dla lisów przeciw wściekliźnie. Nie dotykaj kapsułki i nie dopuszczaj do nich zwierząt!" - czytamy w komunikacie.

Akcja szczepienia lisów jest kontynuacją działań przeprowadzanych w poprzednich latach. Kapsułki są zrzucane w lasach w przynęcie zawierającej mieszaninę mączki rybnej, tłuszczu bydlęcego, parafiny i tetracykliny w kolorze szarozielonym.

 

We wcześniejszych komunikatach wydawanych przez powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne wskazywano, by nie dotykać i nie podnosić, a tym bardziej nie rozłamywać przynęt. "Przynęty dotykane przez ludzi są omijane przez lisy" - czytamy.

 

Ostrzegano również, by w czasie akcji szczepionkowej nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a w czasie spacerów prowadzić je na smyczy. "W przypadku kontaktu zwierzęcia ze szczepionką należy zgłosić się do lekarza weterynarii w celu poddania zwierzęcia obserwacji" - wskazano. 

 

