Alert RCB dla trzech województw. "Nie dotykaj"

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla województw łódzkiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego. Chodzi o planowane na najbliższe dni zrzuty szczepionek dla lisów. W komunikacie wskazano, by nie dotykać ich i nie dopuszczać do nich zwierząt domowych.

Mieszkańcy województw łódzkiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego otrzymali w czwartek ok. godz. 11:00 wiadomość SMS nadaną przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W jej treści ostrzeżono przed planowanymi na 10-17 października zrzutami szczepionek na wściekliznę dla lisów.

"Uwaga! 10-17.10 w lasach planowane zrzuty szczepionek dla lisów przeciw wściekliźnie. Nie dotykaj kapsułki i nie dopuszczaj do nich zwierząt!" - czytamy w komunikacie.

Alert RCB dla trzech województw. W lasach pojawią się szczepionki dla lisów

Akcja szczepienia lisów jest kontynuacją działań przeprowadzanych w poprzednich latach. Kapsułki są zrzucane w lasach w przynęcie zawierającej mieszaninę mączki rybnej, tłuszczu bydlęcego, parafiny i tetracykliny w kolorze szarozielonym.

We wcześniejszych komunikatach wydawanych przez powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne wskazywano, by nie dotykać i nie podnosić, a tym bardziej nie rozłamywać przynęt. "Przynęty dotykane przez ludzi są omijane przez lisy" - czytamy.

Ostrzegano również, by w czasie akcji szczepionkowej nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a w czasie spacerów prowadzić je na smyczy. "W przypadku kontaktu zwierzęcia ze szczepionką należy zgłosić się do lekarza weterynarii w celu poddania zwierzęcia obserwacji" - wskazano.

