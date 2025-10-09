Do Sądu Okręgowego w Warszawie skierowany został akt oskarżenia przeciwko Tomaszowi L. oskarżonemu o szpiegostwo oraz przekroczenie uprawnień funkcjonariusza publicznego. Mężczyzna pracował w Wydziale Archiwalnyum Ksiąg Stanu Cywilnego Urzędu m.st. Warszawy.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego przekazała, że 11 września 2025 r. prokurator z Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej skierował do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko Tomaszowi L.

Jak przekazano, podejrzanemu zarzucono "branie udziału, w okresie od 2017 r. do dnia 17 marca 2022 r., w działalności rosyjskiego wywiadu cywilnego oraz przekazywanie temu wywiadowi informacji, które mogły wyrządzić szkodę Rzeczypospolitej Polskiej".

Rosyjski szpieg w warszawskim ratuszu. Jest akt oskarżenia

"W wyniku długotrwałego i wielowątkowego postępowania przygotowawczego prowadzonego przez ABW pod nadzorem ww. Prokuratury, zebrano obszerny materiał dowodowy, z którego wynika, że Tomasz L., będąc pracownikiem Wydziału Archiwalnego Ksiąg Stanu Cywilnego Urzędu m.st. Warszawy i posiadając dostęp do jego zbiorów oraz systemów, pozyskiwał służbową dokumentację i materiały, które przekazywał rosyjskiej służbie wywiadowczej" - zaznaczono w komunikacie ABW.

Oskarżony Tomasz L. został zatrzymany przez funkcjonariuszy ABW 17 marca 2022 r. Następnie prokuratura, na podstawie materiałów ABW, wszczęła śledztwo, a sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, który był przedłużany.

W 2022 roku ówczesny zastępca ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn przekazał, że śledztwo w sprawie Tomasza L. "ma charakter wielowątkowy i jest śledztwem niejawnym".

Dodał, że zgromadzony do tej pory materiał wskazuje, że "obowiązki służbowe L., w ramach których miał on dostęp do zbiorów Archiwum USC oraz do zbiorów Archiwum Głównego Akt Dawnych i Archiwum Państwowego m.st. Warszawy, sprawiały, że jego współpraca z rosyjskimi służbami była poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego RP".

