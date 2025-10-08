"Nie potwierdzam wygaśnięcia kadencji członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji" - poinformował prezydent Karol Nawrocki. Jest to reakcja na odrzucenie przez Sejm i Senat sprawozdania KRRiT. "Kategorycznie nie zgadzam się z argumentacją zawartą w uchwałach Sejmu oraz Senatu" - dodał Nawrocki.

25 września Senat odrzucił sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2024 r. wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji oraz informację o działalności Rady Mediów Narodowych w 2024 r.

Na podobny ruch w czerwcu zdecydował się Sejm.

Karol Nawrocki reaguje na ruch parlamentu ws. KRRiT

Szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki przekazał w środę na platformie X oświadczenie prezydenta Karola Nawrockiego w tej sprawie.

"Po zapoznaniu się z uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2025 r. w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2024 roku (...) i argumentacją przedstawioną przez Sejm i Senat na poparcie stanowisk o odrzuceniu sprawozdania KRRiT z działalności w 2024 roku, oświadczam, że kategorycznie nie zgadzam się z argumentacją zawartą we wskazanych wyżej uchwałach Sejmu oraz Senatu i w związku z tym nie potwierdzam wygaśnięcia kadencji członków Rady" - napisał prezydent w oświadczeniu cytowanym przez szefa prezydenckiej kancelarii.

Do odwołania KRRiT niezbędna jest zgoda prezydenta

Przypomnijmy, że zgodnie z zapisami konstytucji, w przypadku odrzucenia sprawozdania przez Sejm i Senat, kadencja wszystkich członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wygasa w ciągu 14 dni od dnia podjęcia ostatniej uchwały.



Jednocześnie, na mocy art. 12 ust. 5, wygaśnięcie kadencji nie następuje automatycznie - wymaga potwierdzenia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Podobna sytuacja miała już miejsce w sierpniu 2024 roku, gdy kancelaria byłego prezydenta Andrzeja Dudy. Jak przekazano, prezydent "nie podzielił stanowiska przedstawionego w uchwałach Sejmu i Senatu", a tym samym "nie następuje wygaśnięcie kadencji wszystkich członków KRRiT".

W lipcu Świrski został odwołany z funkcji szefa KRRiT

Wokół KRRiT trwa polityczne zamieszanie.

Powołany przez rząd Zjdenoczonej Prawicy Maciej Świrski został odwołany z funkcji przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji - poinformowała w lipcu KRRiT w komunikacie. Nową szefową Rady została Agnieszka Glapiak.

W reakcji na tę decyzję Świrski podkreślił, że zwołane posiedzenie w jego sprawie "nie ma podstawy prawnej". Wcześniej Sejm zdecydował o postawieniu go przed Trybunał Stanu.

Urzędnik początkowo nie uznawał tej decyzji, ale ostatecznie zrezygnował ze sprawowania swojej funkcji.

