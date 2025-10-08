- Jutro będzie ogłoszone zawieszenie broni w Strefie Gazy - powiedział na antenie Polsat News ambasador Palestyny Mahmoud Khalifa. Wcześniej prezydent USA wspomniał, że w najbliższych dniach być może złoży wizytę na Bliskim Wschodzie.

- Moim zdaniem zawieszenie broni powinno doprowadzić do kompleksowego zakończenia tego konfliktu. Mianowicie rozwiązania dwupaństwowego - powiedział palestyński dyplomata w programie "Dzień na świecie".

Konflikt w Gazie. Donald Trump: Mogę pojechać na Bliski Wschód

Wcześniej Donald Trump wyraził zadowolenie z przebiegu negocjacji pokojowych w sprawie zakończenia konfliktu w Strefie Gazy. Powiedział, że rozmowy "idą bardzo dobrze".

- To jest coś, co myślę, że się wydarzy. Jest na to duża szansa. Mogę tam pojechać pod koniec tygodnia, może w niedzielę, zobaczymy. Ale jest bardzo duża szansa, negocjacje idą bardzo dobrze - powiedział prezydent USA w trakcie rozmowy z dziennikarzami w Białym Domu.

Dodał później, że może wyruszyć jeszcze w sobotę, choć nie określił dotąd, do którego kraju konkretnie zamierza się udać.

Trump zdradził również, że rozmawiał telefonicznie z przedstawicielami Bliskiego Wschodu, a jego specjalny wysłannik Steve Witkoff oraz zięć i doradca Jared Kushner dołączyli do negocjacji pokojowych prowadzonych w Egipcie.

ZOBACZ: Ekspert o rozmowach Trumpa i Netanjahu. "Niech się cieszy, że siedział przytomny"



- "Pokój dla Bliskiego Wschodu" - to piękne wyrażenie i mamy nadzieję, że się spełni. Porozumienie jest bardzo blisko i rozmowy idą bardzo dobrze - podkreślił.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni