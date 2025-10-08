Skarga przeciwko Polsce. Komisja Europejska idzie do TSUE

Komisja Europejska skierowała skargę przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości UE. W sprawie chodzi o brak zaktualizowanego planu energetyczno-klimatycznego.

Termin na przesłanie finalnych wersji KPEiK minął 30 czerwca 2024 r. Komisja, przed skierowaniem skargi do TSUE, wszczęła wobec Polski procedurę naruszenia prawa UE.

W marcu podjęta została decyzja o skierowaniu tzw. uzasadnionych opinii do pięciu państw członkowskich: Belgii, Estonii, Chorwacji, Słowacji i właśnie Polski. Wówczas dano nam dwa miesiące na nadrobienie zaległości.

Skarga do TSUE. Polska nie zaktualizowała KPEiK

Krajowe plany energetyczno-klimatyczne są niezbędne do realizacji celów Unii Europejskiej w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, rozwoju odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej.

Dzięki nim KE może m.in. ocenić, na jakim etapie są poszczególne państwa, a także cała Unia, jeśli chodzi o realizację celów klimatycznych i energetycznych do 2030 roku.

Polska, zgodnie ze scenariuszem bazowym, planuje do 2030 r. zwiększenie udziału energii z OZE w konsumpcji finalnej do niemal 30 proc. Scenariusz ambitny przewiduje jeszcze większy udział - do 32,5 proc. Późniejsze założenia uwzględniają dążenie do przyspieszenia procesu odchodzenia od węgla, przy zachowaniu stabilności dla pracowników sektora.

W lipcu minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska zapowiedziała, że zaktualizowany KPEiK trafi na stały Komitet Rady Ministrów. Projekt nie został jednak sfinalizowany, czego efektem są najnowsze decyzje Komisji Europejskiej.

