Nowa fala oszustwa "na przesyłkę". Poczta Polska ostrzega

Polacy po raz kolejny stali się celem internetowych oszustw. Wiadomości SMS i maile z dołączonym linkiem mogą prowadzić do kradzieży danych osobowych i wyłudzeń pieniężnych. Przedstawiciele Poczty Polskiej ostrzegają przed popularnym w ostatnim czasie oszustwem "na przesyłkę".

Trwa kolejna fala oszustw internetowych - tym razem przestępcy podszywają się pod pracowników Poczty Polskiej. Setki Polaków otrzymują informacje o rzekomych przesyłkach, których szczegóły poznają dopiero po kliknięciu w dołączony do wiadomości link.

Choć powiadomienia sprawiają wrażenie wiarygodnych, w rzeczywistości mogą prowadzić do kradzieży danych osobowych, a nawet włamań na konta bankowe. Poczta Polska ostrzega Polaków przed nowym typem kradzieży i zaleca szczególną ostrożność w przypadku otrzymania tego rodzaju wiadomości.

Nowy typ kradzieży. Oszuści podszywają się pod pracowników Poczty Polskiej

– W kampanii, którą obecnie obserwujemy, wykorzystuje się zaufanie do Poczty Polskiej i przyzwyczajenie użytkowników do powiadomień o przesyłkach. To klasyczny przykład tzw. spoofingu zaufania. Niedawno, bo jeszcze w wakacje informowaliśmy o podobnych działaniach oszustów – tłumaczył Krzysztof Romasz, dyrektor Biura Cyberbezpieczeństwa i Standardów Poczty Polskiej.

Jak czytamy na stronie Poczty Polskiej, fałszywe maile mają najczęściej tytuł „Twoja paczka oczekuje”, a ich treść informuje o konieczności uiszczenia opłaty za dostarczenie przesyłki.

To jednak nic innego, jak kolejny typ internetowego oszustwa. Przedstawiciele polskiego przedsiębiorstwa zalecają rodakom zachowanie czujności i nie klikanie w podejrzane linki dołączone do powiadomień.

– Dzięki szybkim zgłoszeniom i współpracy z innymi podmiotami jesteśmy w stanie blokować takie strony i ograniczać zasięg kampanii wyłudzeń, ale to zawsze indywidualny użytkownik jest pierwszą linią obrony – dodał Ryncarz.

🚨 Oszuści znów podszywają się pod @PocztaPolska!



‼️Nie klikaj w link z e-maila o „rzekomej paczce” 📦

🔴Poczta Polska nigdy nie wysyła linków do pobierania etykiet przesyłek ani nie żąda opłat poprzez e-maile.

✅Prawidłowy adres do śledzenia paczek to:… pic.twitter.com/gVyFqfF2wS — PocztaPolska (@PocztaPolska) October 8, 2025

Ostrzeżenia przed internetowymi wyłudzeniami. Jak uniknąć kradzieży?

Przedstawiciele Poczty Polskiej apelują o rozwagę w przypadku styczności z wiadomościami budzącymi nasze podejrzenie.

"By się chronić, wystarczy zachować czujność. Jeśli wiadomość Cię zaskakuje, budzi niepokój lub każe 'natychmiast coś opłacić' – warto dwa razy się zastanowić i zweryfikować nadawcę, a na pewno nie klikać pochopnie" - przestrzega Poczta Polska.

Pośpiech i brak weryfikacji to jedne z najczęstszych przyczyn ulegania internetowym kradzieżom. Poczta Polska podkreśla, że nigdy nie prosi o dokonywanie płatności poprzez link w wiadomości SMS lub e-mail. W przypadku wątpliwości, zawsze najpierw należy więc samodzielnie sprawdzić status przesyłki na oficjalnej stronie spółki.

