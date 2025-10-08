Oszustwo "na przesyłkę". Poczta Polska ostrzega przed wyłudzeniami

Polska
Oszustwo "na przesyłkę". Poczta Polska ostrzega przed wyłudzeniami
Poczta Polska
Nowa fala oszustwa "na przesyłkę". Poczta Polska ostrzega

Polacy po raz kolejny stali się celem internetowych oszustw. Wiadomości SMS i maile z dołączonym linkiem mogą prowadzić do kradzieży danych osobowych i wyłudzeń pieniężnych. Przedstawiciele Poczty Polskiej ostrzegają przed popularnym w ostatnim czasie oszustwem "na przesyłkę".

Trwa kolejna fala oszustw internetowych - tym razem przestępcy podszywają się pod pracowników Poczty Polskiej. Setki Polaków otrzymują informacje o rzekomych przesyłkach, których szczegóły poznają dopiero po kliknięciu w dołączony do wiadomości link.

 

Choć powiadomienia sprawiają wrażenie wiarygodnych, w rzeczywistości mogą prowadzić do kradzieży danych osobowych, a nawet włamań na konta bankowe. Poczta Polska ostrzega Polaków przed nowym typem kradzieży i zaleca szczególną ostrożność w przypadku otrzymania tego rodzaju wiadomości.

Nowy typ kradzieży. Oszuści podszywają się pod pracowników Poczty Polskiej

– W kampanii, którą obecnie obserwujemy, wykorzystuje się zaufanie do Poczty Polskiej i przyzwyczajenie użytkowników do powiadomień o przesyłkach. To klasyczny przykład tzw. spoofingu zaufania. Niedawno, bo jeszcze w wakacje informowaliśmy o podobnych działaniach oszustów – tłumaczył Krzysztof Romasz, dyrektor Biura Cyberbezpieczeństwa i Standardów Poczty Polskiej.

 

Jak czytamy na stronie Poczty Polskiej, fałszywe maile mają najczęściej tytuł „Twoja paczka oczekuje”, a ich treść informuje o konieczności uiszczenia opłaty za dostarczenie przesyłki.

 

ZOBACZ: Zamieszanie wokół KRRiT. Prezydent Karol Nawrocki wydał oświadczenie

 

To jednak nic innego, jak kolejny typ internetowego oszustwa. Przedstawiciele polskiego przedsiębiorstwa zalecają rodakom zachowanie czujności i nie klikanie w podejrzane linki dołączone do powiadomień.  

 

– Dzięki szybkim zgłoszeniom i współpracy z innymi podmiotami jesteśmy w stanie blokować takie strony i ograniczać zasięg kampanii wyłudzeń, ale to zawsze indywidualny użytkownik jest pierwszą linią obrony – dodał Ryncarz.

 

Ostrzeżenia przed internetowymi wyłudzeniami. Jak uniknąć kradzieży?

Przedstawiciele Poczty Polskiej apelują o rozwagę w przypadku styczności z wiadomościami budzącymi nasze podejrzenie.

 

"By się chronić, wystarczy zachować czujność. Jeśli wiadomość Cię zaskakuje, budzi niepokój lub każe 'natychmiast coś opłacić' – warto dwa razy się zastanowić i zweryfikować nadawcę, a na pewno nie klikać pochopnie" - przestrzega Poczta Polska.

 

ZOBACZ: Wyremontował dworek i wynajął. Po kilku miesiącach zastał... kurnik

 

Pośpiech i brak weryfikacji to jedne z najczęstszych przyczyn ulegania internetowym kradzieżom. Poczta Polska podkreśla, że nigdy nie prosi o dokonywanie płatności poprzez link w wiadomości SMS lub e-mail. W przypadku wątpliwości, zawsze najpierw należy więc samodzielnie sprawdzić status przesyłki na oficjalnej stronie spółki.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: "Ziobro jak pospolity bandyta". Padła deklaracja ws. przesłuchania
Maria Kosiarz / polsatnews.pl
Czytaj więcej
KRADZIEŻOSTRZEŻENIEOSZUSTWOPOCZTA POLSKAPOLSKA

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 