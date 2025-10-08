Nowe informacje w sprawie Andrzeja Poczobuta. Reżim stosuje kolejne represje

Nowe informacje w sprawie Andrzeja Poczobuta. Reżim stosuje kolejne represje
Pool BelTA/Leonid Shcheglov
Andrzej Poczobut został aresztowany w 2021 roku

Andrzej Poczobut ponownie trafił do odizolowanej celi. Dziennikarz i więzień polityczny przebywa w białoruskiej kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Informacje przekazało Białoruskie Stowarzyszenie Dziennikarzy, powołując się na własne źródła.

Według doniesień dziennikarzy, Andrzej Poczobut został umieszczony w izolatce jeszcze 23 sierpnia, i będzie w niej przebywał przez kolejne sześć miesięcy – do lutego 2026 roku. Nie jest jednak pewne, że istotnie jest on cały czas przetrzymywany w jednoosobowej celi.

 

Ostatni kontakt z Poczobutem miał miejsce 23 września, gdy spotkała się z nim szefowa nieuznawanego przez białoruskie władze Związku Polaków na Białorusi, Andżelika Borys. Przekazała, że ma on problemy ze zdrowiem i znacznie schudł. Wówczas nie było informacji o przebywaniu Poczobuta w izolatce.

Andrzej Poczobut w izolatce. Aresztowano go w 2021 roku 

"Andrzej wszystkich serdecznie pozdrawia, znajomych i nieznajomych, czuje się psychicznie dobrze, leki otrzymuje, dziękuje wszystkim za pamięć" - napisała wtedy Borys.

 

ZOBACZ: Sojusznik wsparł Rosję potężną bronią. Właśnie jedzie na zachód

 

Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi został aresztowany w marcu 2021 roku, a następnie 8 lutego 2023 roku skazany za "działalność szkodzącą interesom państwa" (m.in. za nazwanie agresją ataku ZSRR na Polskę w 1939 roku oraz za materiały dokumentujące protesty w 2020 roku) na osiem lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Jest przetrzymywany w łagrze w Nowopołocku.

 

Polska domaga się od władz Białorusi uwolnienia Poczobuta i innych więźniów politycznych. 

 

Jakub Pogorzelski / jp / polsatnews.pl / PAP
