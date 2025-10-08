Sprzęt wojskowy coraz lepszy i droższy, żołnierzy coraz więcej, tylko kondycji brak. Z badań wynika, że ponad połowa mundurowych po 50-tce ma nadwagę, nadciśnienie lub podwyższony cholesterol. Szef MON uspokaja i zapewnia, że resort obrony układa własny plan treningowy dla wojskowych. Materiał "Wydarzeń".

Polska armia rośnie w siłę. Jak przekazał szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, na ten moment liczy 215 tys. żołnierzy, w tym ponad 150 tys. zawodowych.

Jednak zdaniem ekspertów za liczbą wcale nie idzie jakość. - Normy, które kiedyś był normalne, dzisiaj są zaniżane, bo jakby nie było musimy zwiększyć potencjał, a że nie ma parcia na armię, nie ma za bardzo w czym wybierać, to jest to widoczne - Paweł Szlendak, instruktor Survivalu.

- To jest już pokolenie, które siedzi na telefonach, przy komputerach i ma problemy z kondycją. Chłopaki nie mają za bardzo krzepy - dodał.

"Czy mamy generałów z brzuchami?". Szef BBN: Każdy widzi

We wtorkowym "Gościu Wydarzeń" uwagę na zbędne kilogramy u najwyższych rangą wojskowych zwrócił uwagę sam szef BNN. - To chyba każdy widzi - odparł Sławomir Cenckiewicz, zapytany, czy mamy generałów z brzuchami.

Według badania przeprowadzonego przez Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie wojskowi po 50-tce są w kiepskiej kondycji. 58 proc. ma nadwagę, 45 proc. nadciśnienie a 60 proc. podwyższony cholesterol.

- Stres, nieregularny tryb służby i szereg wyzwań, które wiążą się z obecną sytuacją geopolityczną na pewno nie sprzyjają poprawie zdrowia żołnierzy - tłumaczył płk prof. Paweł Krzesiński z Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych w Wojskowym Instytucie Medycznym.

WIDEO: Niepokojące wyniki badań polskich żołnierzy. Eksperci biją na alarm

Według badań WIM u dużej części żołnierzy towarzyszą złe nawyki. 46,2 proc. polskich żołnierzy pali papierosy. Dla porównania w amerykańskiej armii po tytoń sięga niespełna 20 proc. wojskowych.

- To są bardzo duże wyznawania, bo to wszystko wpływa na kondycję żołnierzy, kondycję armii - mówił Mariusz Marszałkowski z Defece24.

Odchudzanie armii. Kosiniak-Kamysz do Cenckiewicza: Niech pan minister będzie spokojny

Walkę z otyłością w amerykańskiej armii zapowiedział szef Pentagonu Pete Hegseth. - Męczącym jest patrzeć na formacje bojowe, na jakiekolwiek formacje i widzieć otyłych żołnierzy. Podobnie, całkowicie niedopuszczalne jest oglądanie otyłych generałów i admirałów - mówił 30 września do swoich wojskowych.

Natomiast Cenckiewicz podkreślał rolę kultury fizycznej wśród polskich mundurowych, "żeby było mniej otyłych żołnierzy".

ZOBACZ: Ruszają powszechne szkolenia wojskowe. Rząd podaje pierwsze szczegóły

Do słów szefa BBN odniósł się minister obrony narodowej. - Dlatego za moich czasów (szefa MON - red.) zaczęło się budowanie wojsk medycznych. Moi poprzednicy w ogóle tym tematem się nie zajęli, nie tworzyli tego, więc tutaj niech pan minister Cenckiewicz będzie spokojny - odparł Kosiniak Kamysz.

Zapewnił, że resort obrony układa własny plan treningowy dla wojskowych.

ap / polsatnews.pl