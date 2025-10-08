Małżeńska sprzeczka przerodziła się w horror. Strzelił do żony i podpalił dom

Wielkopolscy policjanci zatrzymali 62-letniego mężczyznę, który postrzelił swoją żonę, a następnie podpalił dom. Podczas interwencji służb, zachowywał się spokojnie. Wkrótce okazało się, że był pod wpływem alkoholu.

Do zdarzenia doszło we wtorek przed godz. 22:00. Straż pożarna otrzymała wezwanie do płonącego domu w miejscowości Śliwniki (pow. ostrowski). Na miejscu zdarzenia zastali awanturującego się mężczyznę. Istniały realne obawy, że agresor może mieć broń. W tej sytuacji strażacy powiadomili o sprawie policję.

Do Śliwnik przybyli funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim. Wkrótce udało się ustalić, że pożar jest jedynie finałem dramatycznych wydarzeń, które rozegrały się na posesji. Zanim doszło do zapłonu, między mężczyzną a jego żoną doszło do awantury.

Dramatyczny finał kłótni w Wielkopolsce. Mężczyzna postrzelił żonę i podpalił dom

W wyniku kłótni, 62-latek postrzelił swoją żonę z broni czarnoprochowej. - Pomocy udzielił jej członek rodziny. 62-latek, po tym jak postrzelił żonę, miał rozlać substancję łatwopalną na terenie posesji i wzniecił pożar - poinformował polsatnews.pl mł. insp. Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Ogień rozprzestrzenił się w domu i garażu, objął również znajdujący się nieopodal samochód. Mężczyzna został zatrzymany przez mundurowych. W chwili interwencji policji, miał zachowywać się spokojnie. - Badanie stanu trzeźwości mężczyzny wykazało, że był pod wpływem alkoholu - wskazał mł. insp. Borowiak.

ZOBACZ: Tragiczne pożary w dwóch miastach Polski. Są ofiary śmiertelne

Funkcjonariusze przeszukali posesję i znaleźli na jej terenie pięć sztuk broni - dwa pistolety czarnoprochowe i trzy wiatrówki. Działania na miejscu podjęła także policyjna ekipa śledcza, która zabezpieczyła ślady kryminalistyczne oraz nagrania z kamery monitoringu. Przesłuchano także świadków. Czynności prowadzone był pod nadzorem prokuratury.

- Aktualnie zatrzymany mieszkaniec miejscowości Śliwniki przebywa w policyjnym areszcie i jest do dyspozycji prokuratorów - poinformował rzecznik wielkopolskiej policji.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni