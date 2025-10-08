Ruch komisji śledczej. Zawiadamiają prokuraturę ws. Ziobry

Przewodnicząca sejmowej komisji ds. Pegasusa Magdalena Sroka powiadomiła o złożeniu zawiadomienia do prokuratury ws. Zbigniewa Ziobry. - Zebraliśmy materiał dowodowy, zarówno jawny jak i niejawny, który pozwolił na sformułowanie zawiadomienia o przestępstwie - powiedziała.

- Dziś komisja śledcza składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę - rozpoczęła konferencję prasową Magdalena Sroka.

Zarzuty dotyczą zakupu i wykorzystywania oprogramowania szpiegowskiego Pegasus. Jak wskazała przewodnicząca komisji, transakcji dokonano wbrew ostrzeżeniom ze strony służb dotyczącym możliwości wypływania danych pozyskanych przez narzędzie.

- Zbigniew Ziobro podjął decyzję o przekazaniu środków w celu nabycia Pegasusa, umożliwiając w ten sposób pozyskanie materiałów przez obce służby, w tym przypadku Izrael, firmę, która to narzędzie stworzyła - tłumaczyła Magdalena Sroka.

Jak wskazała, kolejnym zarzutem jest pozwolenie, wbrew opiniom prawnym, na wykorzystywanie Pegasusa do przełamywania zabezpieczeń urządzeń bez podstawy prawnej. - Dzisiaj składamy zawiadomienie na Zbigniewa Ziobrę, również załączając dowody z dokumentów, które wraz z tym zawiadomieniem trafią do Prokuratury Krajowej - wskazała Sroka.

- Czasy bezkarności się skończyły, zawiadomienie w Prokuraturze Krajowej - podsumowała.

Tuż po Magdalenie Sroce głos zabrał poseł Tomasz Trela. - Zbigniew Ziobro zatrzymany i przymusowo doprowadzony (przed komisję - red.), później przesłuchany, a wreszcie dzisiaj na Zbigniewa Ziobrę doniesienie do prokuratury za czyny, o których powiedziała pani przewodnicząca - podsumował prace komisji jej wiceprzewodniczący.

Jak przekonywał, były minister sprawiedliwości unikał stawiennictwa przed komisją, obawiając się zawiadomienia w jego sprawie. - Zwlekał, kombinował, ale my byliśmy konsekwentni i zdeterminowani, dlatego tak uporczywie dążyliśmy do tego, żeby te zeznania od niego odebrać - wskazał.

- Od samego początku Zbigniew Ziobro wiedział, po co ten system ma być kupiony - nie po to, żeby chronić obywateli naszego kraju i państwo od zwyrodnialców, złoczyńców, bandziorów, tylko po to, żeby mieć bata na politycznych oponentów, niezawisłych sędziów, niezależnych prokuratorów, obiektywnych dziennikarzy - wymieniał Trela.

Poseł stwierdził, że komisja udowodniła, że osobom, które były inwigilowane za pomocą Pegasusa, nie postawiono żadnych zarzutów mimo zainfekowania ich telefonów przez kilka miesięcy.

- Liczymy na to, że prokuratura bardzo szybko będzie chciała postawić zarzuty dla pana Ziobry, szybko sformułuje akt oskarżenia, a na samym końcu niezawisły sąd wymierzy właściwą karę. Dość bezkarności w naszym kraju - mówił Trela.

