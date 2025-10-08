Dźwięki Chopina w Sejmie. Posłanka zaskoczyła wszystkich. "Kilka taktów"

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią Szymona Hołowni w sejmowym korytarzu stanął fortepian. Z okazji Konkursu Chopinowskiego posłanka Izabela Bodnar zdecydowała się zagrać kilka taktów ''Nokturnu B-moll'' Fryderyka Chopina. - Fortepian będzie stał przez cały czas konkursu. Wystawiamy go specjalnie już po zakończeniu I etapu przesłuchań, żeby żadnego z posłów nie kusiło - zapowiadał marszałek.

Podczas wtorkowego briefingu prasowego Hołownia przypomniał o trwającym w Warszawie XIX Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina. Jak podkreślił, muzyka Chopina wybrzmi także w Sejmie. - Tu, w holu głównym, stanie fortepian. Będzie stał przez cały czas konkursu - mówił.

- Wystawiamy go specjalnie już po zakończeniu I etapu przesłuchań, żeby żadnego z posłów nie kusiło, żeby jeszcze na ostatniej prostej, zamiast pracować w Sejmie, na konkurs się wbić i w nim uczestniczyć - powiedział.

Konkurs Chopinowski. Fortepian na sejmowym korytarzu. Posłanka odważyła się zagrać

Dzień później pojawili się pierwsi chętni na skorzystanie z instrumentu. "Październik to czas, gdy w Warszawie odbywa się Konkurs Chopinowski - z tej okazji na sejmowym korytarzu stanął fortepian, na którym z wielką przyjemnością zagrałam kilka taktów 'Nokturnu B-moll' Chopina" - napisała w serwisie X Izabela Bodnar.

🤩 Październik to czas, gdy w Warszawie odbywa się Konkurs Chopinowski - z tej okazji na sejmowym korytarzu stanął fortepian, na którym z wielką przyjemnością zagrałam kilka taktów „Nokturnu B-moll” Chopina 🎹



— Izabela Bodnar (@BodnarIzabela) October 8, 2025

Jednocześnie posłanka pogratulowała czterem polskim pianistom, którzy zakwalifikowali się do drugiego etapu. W kolejnych dniach w warszawskiej Filharmonii Narodowej zagrają: Piotr Alexewicz, Adam Kałduński, Piotr Pawlak i Yehuda Prokopowicz.

Konkurs Chopinowski. W czwartek drugi etap

Przesłuchania II etapu rozpoczną się w czwartek o godz. 10 i potrwają do 12 października. Uczestnicy wykonają 40-50-minutowe recitale, w programie których znaleźć się muszą wybrane preludia, jeden z następujących polonezów: Andante spianato i Wielki Polonez Es-dur op. 22; Polonez fis-moll op. 44; Polonez As-dur op. 53 albo oba polonezy z op. 26, a także inny dowolny utwór lub utwory Fryderyka Chopina.

XIX edycja Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina trwa od 2 do 23 października. Jego organizatorem jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina.

