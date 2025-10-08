Dobra wiadomość dla kredytobiorców. RPP podjęła decyzję
Rada Polityki Pieniężnej obniżyła w środę stopy procentowe o 25 pkt. bazowych. Stopa referencyjna wyniesie 4,5 proc. w skali rocznej. To czwarta obniżka stóp procentowych w tym roku. To dobra wiadomość dla kredytobiorców, którzy mogą liczyć na obniżkę rat kredytów.
W środę, po dwudniowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej zdecydowała obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt.
W komunikacie przekazano, jak wpłynęło to na poszczególne wskaźniki:
stopa referencyjna 4,50 proc. w skali rocznej;
stopa lombardowa 5,00 proc. w skali rocznej;
stopa depozytowa 4,00 proc. w skali rocznej;
stopa redyskontowa weksli 4,55 proc. w skali rocznej;
stopa dyskontowa weksli 4,60 proc. w skali rocznej.
To czwarta obniżka stóp procentowych w tym roku.
Od początku roku stopy banku centralnego spadły łącznie o 1,25 pkt. proc. Główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, została obniżona z 5,75 proc. do 4,5 proc.
Obniżki stóp procentowych wchodzą w życie od czwartku.
Obniżka wpłynie na raty kredytów. Kluczowy jest WIBOR
Stopy procentowe bezpośrednio przekładają się na raty kredytów. W finalnym rozrachunku o tym, ile pieniędzy kredytobiorca musi zwrócić instytucji finansowej uzależnione jest od indywidualnych warunków umowy, jak oprocentowanie, stałe lub malejące raty czy okres kredytowania. Niezależnie od tych zmiennych koszt kredytu wynika zarówno z marży banku, jak i stawki WIBOR. I to ona jest ściśle powiązana ze stopami procentowymi NBP.
WIBOR, w uproszczeniu, wskazuje, ile kosztuje pieniądz na rynku międzybankowym. Minimalny jego poziom wyznacza stopa depozytowa, zaś maksymalny - lombardowa.
Zwykle więc WIBOR zbliża się do poziomu stopy referencyjnej. W przypadku kredytów hipotecznych najczęściej stosuje się wskaźnik WIBOR 3M lub WIBOR 6M, co oznacza, że w przypadku obniżeń stóp NBP kredytobiorcy nie zobaczą od razu niższych rat, ale będą musieli poczekać kilka miesięcy.
