"Daremna próba". Kolejna flotylla zatrzymana przez Izrael

Izraelskie ministerstwo spraw zagranicznych poinformowało o zatrzymaniu jednostek wchodzących w skład Koalicji Flotylli Wolności (FFC). - Kolejna daremna próba przełamania blokady morskiej i wkroczenia na teren działań wojennych zakończyła się fiaskiem - napisano w komunikacie.

Według informacji przekazanych przez FFC, jej statki zostały "zaatakowane" przez izraelskie wojsko. Do sprawy odniósł się Izrael, publikując oświadczenie ministerstwa spraw zagranicznych.

Flotylla zatrzymana przez Izrael. Zapowiedziano deportacje

"Kolejna daremna próba przełamania blokady morskiej i wkroczenia na teren działań wojennych zakończyła się fiaskiem. Statki i pasażerowie zostali przewiezieni do portu w Izraelu. Wszyscy pasażerowie są bezpieczni i zdrowi. Pasażerowie zostaną niezwłocznie deportowani" - napisano w mediach społecznościowych.

FFC poinformowała, że ​​izraelskie siły zbrojne "porwały flotę humanitarną", dodając, że jej statki zostały nielegalnie przechwycone.

"​​Pracownicy humanitarni, lekarze i dziennikarze z całego świata – zostali porwani wbrew swojej woli i przetrzymywani w nieznanych warunkach. (...) Izraelskie wojsko nie ma jurysdykcji prawnej nad wodami międzynarodowymi" – przekazała organizacja.

Statki miały przewozić pomoc o wartości ponad 110 tysięcy dolarów w postaci leków, sprzętu i żywności przeznaczonej dla głodujących szpitali w Strefie Gazy.

Flotylla zatrzymana. Na pokładzie Polacy

To kolejne zatrzymanie flotylli przez Izrael w ostatnich dniach. Konwój humanitarny Globalnej Flotylli Sumud (GSF) z 42 statkami, miał w swoim gronie 470 osób z 47 państw świata, w tym troje Polaków: posła KO Franciszka Sterczewskiego, prezesa Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich Omara Farisa i prezeskę Stowarzyszenia Nomada Ninę Ptak.

Szef MSZ Radosław Sikorski poinformował w poniedziałek, że uwolnieni polscy aktywiści bezpiecznie wylądowali w Atenach.

