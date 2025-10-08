Dania przed przełomową decyzją, premier ostrzega. "Uwolniliśmy potwora"

Duńska premier Mette Frederiksen zapowiedziała, że kraj zakaże korzystania z mediów społecznościowych osobom poniżej 15. roku życia. W jej opinii telefony komórkowe i obsługiwane za ich pośrednictwem social media "kradną dzieciństwa" młodych Duńczyków.

Aby zgłosić swój wniosek Mette Frederiksen wykorzystała wtorkowe przemówienie na otwarciu duńskiego parlamentu. – Uwolniliśmy potwora. Nigdy wcześniej tak wiele dzieci i młodzieży nie cierpiało z powodu lęków i depresji – oświadczyła.

Dania chce zakazu dla dzieci i młodzieży. Koniec z mediami społecznościowymi

Jak zauważyła szefowa rządu Danii, wiele młodych osób mierzy się obecnie także z dużymi trudnościami w koncentracji i czytaniu. – Na ekranach widzą rzeczy, których żadne dziecko ani młody człowiek nie powinien widzieć – stwierdziła.

Frederiksen nie sprecyzowała, których portali społecznościowych dotyczyć będą nowe restrykcje, jednak ujawniła, że chodzi o kilka popularnych platform. Rodzice będą mieli możliwość udzielenia swoim dzieciom zgody na korzystanie z nich od 13. roku życia.

Oczekuje się, że zakaz wejdzie w życie w przyszłym roku.

Kolejne kraje zaniepokojone kondycją psychiczną najmłodszych

Dania może tym samym pójść w ślady Australii, która wprowadza zakaz korzystania z platform społecznościowych, takich jak Facebook, Snapchat, TikTok i YouTube dla osób poniżej 16. roku życia oraz Norwegii, gdzie premier Jonas Gahr Store również zapowiedział wprowadzenie nowej cezury wiekowej, podnosząc próg z 13 do 15 lat.

Store zapowiedział, że będzie to "trudna walka", ale politycy muszą interweniować, aby chronić dzieci przed "siłą algorytmów".

Duńska minister cyfryzacji Caroline Stage określiła plany rządu mianem "przełomowych". – Mówiłam to już wcześniej i powiem jeszcze raz. Byliśmy zbyt naiwni. Pozostawiliśmy cyfrowe życie dzieci platformom, które nigdy nie miały na uwadze ich dobra. Musimy przejść od cyfrowej niewoli do wspólnoty – podkreśliła.

"Kradną dzieciństwo". Stanowcze słowa duńskiej premier o smartfonach

We wspomnianym przemówieniu Mette Frederiksen przytoczyła dane, pokazujące, że 60 proc. chłopców wieku 11-19 lat nie widziało ani jednego przyjaciela w swoim wolnym czasie, a 94 proc. duńskich dzieci w siódmej klasie miało profil w mediach społecznościowych przed ukończeniem 13. roku życia.

- Telefony komórkowe i media społecznościowe kradną dzieciństwo – przestrzegła.

W lutym w Danii ogłoszono, że telefony komórkowe zostaną zakazane we wszystkich szkołach i świetlicach. Decyzja została podjęta na podstawie rekomendacji rządowej komisji ds. dobrostanu, powołanej do badania rosnącego niezadowolenia wśród dzieci i młodzieży. Gremium stwierdziło, że dzieci poniżej 13. roku życia nie powinny posiadać własnego smartfona czy tabletu.

Wyniki badań nad wpływem mediów społecznościowych na dzieci i młodzież zmuszają rządy na całym świecie do ponownego rozważenia dostępu do platform. W czerwcu Grecja zaproponowała, aby Unia Europejska ustaliła "wiek cyfrowej dorosłości", który uniemożliwiłby dzieciom dostęp do portali społecznościowych bez zgody ich rodziców.

