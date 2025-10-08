Anna Maria Żukowska w programie "Gość Wydarzeń"

Gościem Piotra Witwickiego w środowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń" będzie przewodnicząca klubu parlamentarnego Lewicy Anna Maria Żukowska. Transmisja od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach24 oraz na portalach polsatnews.pl i Interia.

W drugiej części programu gościem będzie ekspert ds. Ukrainy Marek Budzisz (Strategy&Future).

 

