Polska
Anna Maria Żukowska w programie "Gość Wydarzeń"
Gościem Piotra Witwickiego w środowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń" będzie przewodnicząca klubu parlamentarnego Lewicy Anna Maria Żukowska. Transmisja od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach24 oraz na portalach polsatnews.pl i Interia.
W drugiej części programu gościem będzie ekspert ds. Ukrainy Marek Budzisz (Strategy&Future).
