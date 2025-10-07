Tragiczny wypadek w Łebieńskiej Hucie. Trzy osoby ranne, jedna nie żyje

Facebook / OSP Pomieczyno

Cztery osoby zostały potrącone przez kierowcę w miejscowości Łebieńska Huta na Pomorzu. Jedna z nich nie żyje - poinformował w rozmowie z Interią kpt. Andrzej Zalewski z PSP w Wejherowie. Poszkodowani to chłopcy w wieku od 10 do 16 lat. Na miejsce skierowano śmigłowiec LPR, który zabrał najciężej rannego do szpitala.

W miejscowości Łebieńska Huta w województwie pomorskim około godz. 19:30 doszło do tragicznego wypadku, w którym kierowca samochodu osobowego potrącił czterech nastolatków. Jeden z nich nie przeżył - przekazał Interii kpt. Andrzej Zalewski z Komendy Powiatowej PSP w Wejherowie.

 

- Samochód marki Opel wjechał z nieustalonych jeszcze przyczyn w czterech chłopców w wieku od 10 do 16 lat. Trójka z nich poruszała się na rowerze. Jeden z nastolatków nie przeżył. Pozostałych trzech trafiło do szpitala, najciężej rannego przetransportował do placówki medycznej śmigłowiec LPR - poinformował strażak.

 

Informacje o wypadku jako pierwszy podał portal kaszubski24.pl.

 

Wkrótce więcej informacji.

 

