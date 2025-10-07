Szpieg przeniknął do ukraińskiej armii. Rosjanin zatrzymany w drodze do bankomatu

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy poinformowała o zatrzymaniu rosyjskiego obywatela, który na ochotnika wstąpił w szeregi ukraińskiej armii, aby szpiegować na rzecz FSB. Zatrzymany miał koordynować rosyjskie ataki rakietowe w obwodzie lwowskim.

Według komunikatu opublikowanego w serwisie Telegram, mężczyzna przekazywał FSB współrzędne tymczasowej bazy swojej jednostki i sąsiednich pododdziałów wojskowych oraz geolokalizację kolumn pancernych, magazynów tranzytowych i parków samochodowych na ukraińskiej granicy.

Rosyjski szpieg zatrzymany. Był ochotnikiem w Siłach Zbrojnych Ukrainy

Szpieg został zatrzymany we Lwowie. Jak informuje Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, rosyjski "kret" utrzymywał kontakt ze swoim oficerem prowadzącym za pośrednictwem czatów.

W celu zabezpieczenia swoich działań wywiadowczych, miał do dyspozycji trzy telefony, w tym jeden zarejestrowany w Unii Europejskiej. Do ukraińskiej armii zgłosił się na ochotnika.

Działalność zatrzymanego została udokumentowana przez ukraińskie służby, które zatrzymały go w drodze do bankomatu, gdy wybrał się aby sprawdzić dostępność pieniędzy przesłanych z Rosji.

SBU dodało w opublikowanym komunikacie, że do nakłonienia szpiega do współpracy wykorzystano jego mieszkającego w Rosji brata. Nie wiadomo, od jak dawna rosyjski agent przekazywał informacje swoim mocodawcom i jak długo przebywał w szeregach Sił Zbrojnych Ukrainy.

