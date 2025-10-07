Szpieg przeniknął do ukraińskiej armii. Rosjanin zatrzymany w drodze do bankomatu

Polska
Szpieg przeniknął do ukraińskiej armii. Rosjanin zatrzymany w drodze do bankomatu
PAP/EPA/MYKOLA TYS
Rosyjski szpieg został zatrzymany we Lwowie

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy poinformowała o zatrzymaniu rosyjskiego obywatela, który na ochotnika wstąpił w szeregi ukraińskiej armii, aby szpiegować na rzecz FSB. Zatrzymany miał koordynować rosyjskie ataki rakietowe w obwodzie lwowskim.

Według komunikatu opublikowanego w serwisie Telegram, mężczyzna przekazywał FSB współrzędne tymczasowej bazy swojej jednostki i sąsiednich pododdziałów wojskowych oraz geolokalizację kolumn pancernych, magazynów tranzytowych i parków samochodowych na ukraińskiej granicy.

Rosyjski szpieg zatrzymany. Był ochotnikiem w Siłach Zbrojnych Ukrainy

Szpieg został zatrzymany we Lwowie. Jak informuje Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, rosyjski "kret" utrzymywał kontakt ze swoim oficerem prowadzącym za pośrednictwem czatów.

 

W celu zabezpieczenia swoich działań wywiadowczych, miał do dyspozycji trzy telefony, w tym jeden zarejestrowany w Unii Europejskiej. Do ukraińskiej armii zgłosił się na ochotnika.

 

ZOBACZ: Szpiedzy udają dyplomatów? Unia Europejska szykuje zmiany dla Rosjan

 

Działalność zatrzymanego została udokumentowana przez ukraińskie służby, które zatrzymały go w drodze do bankomatu, gdy wybrał się aby sprawdzić dostępność pieniędzy przesłanych z Rosji.

 

SBU dodało w opublikowanym komunikacie, że do nakłonienia szpiega do współpracy wykorzystano jego mieszkającego w Rosji brata. Nie wiadomo, od jak dawna rosyjski agent przekazywał informacje swoim mocodawcom i jak długo przebywał w szeregach Sił Zbrojnych Ukrainy. 

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Dramat na Pomorzu. Kierowca wjechał w grupę pieszych
Jakub Pogorzelski / polsatnews.pl
Czytaj więcej
ATAKI RAKIETOWEDROBIARZEFSBPOLSKAROSJASBUUKRAINAWOJNA W UKRAINIE

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 