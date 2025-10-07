Do tragicznego zdarzenia doszło podczas rozprawy sądowej w stolicy Albanii - Tiranie. Sędzia sądu apelacyjnego został postrzelony przez 30-latka stającego przed obliczem wymiaru sprawiedliwości. Mimo udzielonej pomocy, poszkodowany zmarł w trakcie transportu do szpitala. Dwie inne osoby zostały ranne.

Jak podają zagraniczne media, sędzia sądu apelacyjnego Astrit Kalaja został postrzelony w trakcie toczącej się poniedziałkowej rozprawy w gmachu w Tiranie. Służby wciąż ustalają motyw zabójcy i to, w jaki sposób udało mu się przemycić broń na salę sądową. Sędzia zmarł w karetce, transportującej go do szpitala.

Albania. Sędzia postrzelony w czasie rozprawy

Początkowo 30-letni napastnik uciekł z miejsca zdarzenia, ale wkrótce został zatrzymany. Policja znalazła również rewolwer, z którego strzelał. Albańska prasa twierdzi, że rozprawa dotyczyła sporu o majątek.

Premier Albanii Edi Rama skomentował zdarzenie jako "tragiczne", stwierdzając, że powinno ono skłonić do refleksji nad wewnętrznym systemem bezpieczeństwa w sądach. W oświadczeniu opublikowanym w portalu X, wezwał do zaostrzenia kar za przestępstwa z użyciem broni palnej. Jego zdaniem zabójca sędziego powinien ponieść "najsurowszą karę".

Tymczasem prezydent Bajram Begaj potępił zabójstwo, określając je mianem "straszliwego ataku na cały system sprawiedliwości".

Fala przemocy w Albanii. Zatrważające statystyki

Według danych Centrum Kontroli Broni Strzeleckiej i Lekkiej Europy Południowo-Wschodniej, między styczniem a czerwcem tego roku w Albanii odnotowano 213 incydentów związanych z bronią palną. Zgodnie z tamtejszym prawem nielegalne posiadanie broni jest sankcjonowane karą do trzech lat więzienia.

Od czasu wprowadzenia w Albanii w 2016 r. gruntownej reformy sądownictwa, wspieranej przez Unię Europejską i Stany Zjednoczone, kraj ten zmaga się z ogromnymi zaległościami sądowymi, a na kolejne lata odkładane są dziesiątki tysięcy spraw.

