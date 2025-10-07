Sławomir Cenckiewicz w programie "Gość Wydarzeń". Tranmsija na żywo

Polska
Sławomir Cenckiewicz w programie "Gość Wydarzeń". Tranmsija na żywo
Polsat News
Sławomir Cenckiewicz w programie "Gość Wydarzeń"

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz będzie gościem Bogdana Rymanowskiego we wtorkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń". Transmisja na żywo od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach24, Interii i na polsatnews.pl.

WIDEO: "Żyjemy w czasach II hybrydowej zimnej wojny". Ekspert o zagrożeniu ze strony Rosji
mdb / polsatnews.pl
BBNBIURO BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGOBOGDAN RYMANOWSKIGOŚĆ WYDARZEŃPOLSKASŁAWOMIR CENCKIEWICZ

