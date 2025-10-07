Sebastian Kaleta w "Graffiti". Transmisja online

Polska Marcin Boniecki / polsatnews.pl / Polsat News
Sebastian Kaleta w "Graffiti". Transmisja online
Polsat News
Sebastian Kaleta gościem programu "Graffiti"

Gościem wtorkowego wydania programu "Graffiti" jest Sebastian Kaleta, były wiceminister sprawiedliwości za rządów Zjednoczonej Prawicy, a obecnie poseł Prawa i Sprawiedliwości. Transmisja w Polsacie, Polsat News, Interii oraz na polsatnews.pl.

Pozostałe odcinki programu można znaleźć TUTAJ.

 

