Sebastian Kaleta gościem programu "Graffiti"

Gościem wtorkowego wydania programu "Graffiti" jest Sebastian Kaleta, były wiceminister sprawiedliwości za rządów Zjednoczonej Prawicy, a obecnie poseł Prawa i Sprawiedliwości. Transmisja w Polsacie, Polsat News, Interii oraz na polsatnews.pl.