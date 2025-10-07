Problem z dodzwonieniem się do przychodni? RPP i sąd stawiają sprawę jasno

Przychodnie POZ mają bezwzględny obowiązek zapewnić pacjentom realny kontakt telefoniczny z rejestracją, inaczej naruszają prawa pacjenta - czytamy w komunikacie Rzecznika Praw Pacjenta. Bartłomiej Chmielowiec przypomina też wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który zapadł w tej sprawie pod koniec lipca.

O przełomowym wyroku sądu poinformował w komunikacie Rzecznika Praw Pacjenta (RPP), Bartłomiej Chmielowiec. Jak dodał, otrzymuje wiele sygnałów o braku możliwości kontaktu z rejestracją przychodni podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Problem ten nasila się szczególnie w okresach wzmożonej zachorowalności.

Rzecznik podkreśla, że samo podanie pacjentom numerów telefonów jest niewystarczające. Pracownicy rejestracji mają bezwzględny obowiązek na bieżąco odbierać połączenia w godzinach pracy placówki.

ZOBACZ: Wysokość składki zdrowotnej. Jest deklaracja premiera

Kierownictwo przychodni ma obowiązek monitorowania obciążenia linii telefonicznych i natychmiastowego reagowania na problemy. Wśród proponowanych rozwiązań Rzecznik wymienia: oddelegowanie do odbierania telefonów pracowników z innych stanowisk, zatrudnienie nowego personelu, uruchomienie dodatkowego numeru telefonu dla pacjentów czy wprowadzenie systemu kolejkowania połączeń.

Problem z dodzwonieniem się do przychodni. Jest wyrok sądu

Kwestia skutecznego kontaktu telefonicznego z przychodnią była już wielokrotnie przedmiotem rozważań sądów administracyjnych. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 2021 roku stwierdził, że obowiązek należytej staranności placówki dotyczy również zapewnienia możliwości rejestracji pacjentów.

ZOBACZ: Krzyczał z bólu, ale pogotowie nie przyjechało na czas. Mężczyzna zmarł

Sąd zaznaczył, że połączenie telefoniczne powinno być odebrane natychmiast lub po krótkim czasie oczekiwania. Przychodnia ma zatem obowiązek tak zorganizować pracę, aby proces rejestracji telefonicznej był sprawny. Oznacza to, że placówka jest zobowiązana zapewnić pacjentom realną, a nie iluzoryczną czy znacznie utrudnioną możliwość kontaktu.

Wyrok NSA: Ryzyko naruszenia praw pacjenta to już problem

W wyroku z 29 lipca 2025 roku Naczelny Sąd Administracyjny ostatecznie przychylił się do stanowiska Rzecznika Praw Pacjenta. NSA orzekł, że o naruszeniu zbiorowych praw pacjenta nie decyduje jedynie liczba faktycznych skarg, ale już sam potencjalny charakter naruszeń.

ZOBACZ: Rośnie niezadowolenie z renty wdowiej. Widzą dyskryminację i naruszenie konstytucji

Oznacza to, że podmiot leczniczy musi tak zorganizować proces udzielania świadczeń (w tym pracę rejestracji), aby minimalizować ryzyko potencjalnych naruszeń. Wyrok NSA, uchylający wcześniejsze orzeczenie WSA, przesądza o konieczności zachowania właściwych standardów obsługi i skutecznej możliwości nawiązania połączenia z rejestracją.

"Wskazany wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego potwierdza tę właściwą linię orzeczniczą i wykładnię przepisów prawa stosowaną przez Rzecznika Praw Pacjenta" - czytamy w komunikacie.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni