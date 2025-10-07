Liderzy Nowej Lewicy i PSL znaleźli porozumienie w sprawie związków partnerskich. - Więcej informacji podamy za tydzień na wspólnej konferencji. Wszystko jest na bardzo dobrej drodze - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.

We wtorek odbyło się spotkanie liderów Nowej Lewicy i PSL - Włodzimierza Czarzastego i Władysława Kosiniaka-Kamysza. Politycy "znaleźli porozumienie" w sprawie związków partnerskich.

- To jest ważna informacja, że formacje, które tworzą koalicję spotkały się w takim miejscu z ustawą ułatwiającą funkcjonowanie i życie wielu osobom w Polsce - powiedział dziennikarzom wicepremier Kosiniak-Kamysz.

- Więcej informacji podamy za tydzień na wspólnej konferencji. Wszystko jest na bardzo dobrej drodze - dodał szef MON i podziękował podziękował Urszuli Pasławskiej z PSL i Katarzynie Kotuli z Nowej Lewicy.

Związki partnerskie. "Są dwa projekty ustaw"

Po spotkaniu głos zabrał także Włodzimierz Czarzasty.

- To ważna sprawa. Są dwa projekty ustaw - projekt Lewicy i projekt PSL. Dzięki pani Pasławskiej i Kotuli nastąpiło równoprawne porozumienie. Nikt nie był pierwszy, nikt nie był drugi - powiedział.

- Skoro jesteśmy tutaj razem, to wiele to może powiedzieć - stwierdził Kosiniak-Kamysz, pytany o to, czy będzie jeden projekt ustawy.

ZOBACZ: "W ciągu najbliższych tygodni". Jest deklaracja ws. ustawy dzielącej koalicję



- W tych sprawach w innych krajach dochodzono do konsensusu latami - dodał szef Nowej Lewicy.

Dziennikarze dopytywali polityków, czy jest szansa na podpisanie ustawy przez prezydenta Karola Nawrockiego. Szef PSL odparł, że "musi" on to zrobić.



Marszałek Sejmu Szymon Hołownia przekazał we wtorek, że prace nad projektem regulującym kwestię związków partnerskich mogłyby się rozpocząć już na przyszłotygodniowym posiedzeniu Sejmu (15-17 października).

Związki partnerskie. Kosiniak-Kamysz o "finalizacji ustawy"

W sierpniu Władysław Kosiniak-Kamysz w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" zapowiedział, że koalicja rządząca zamierza zamknąć "tematy światopoglądowe" do końca roku, co oznacza m.in. finalizację ustawy ws. związków partnerskich.



- Sprawę ustawy o związkach partnerskich sfinalizujemy w ciągu najbliższych tygodni. Do końca roku chcemy zamknąć wszystkie tematy światopoglądowe - powiedział wicepremier.

- Myślę, że najbliższe tygodnie dadzą pozytywny efekt w kilku sprawach. Nie będziemy przeciwko ułatwieniom dla ludzi, dlatego też stawiamy na konsultacje społeczne - dodał.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni