Niemieccy lekarze walczą o życie 57-letniej burmistrz Herdecke, miasteczka położonego w Zagłębiu Ruhry. Iris Stalzer z kilkunastoma ranami kłutymi została przetransportowana śmigłowcem do szpitala. Media za Odrą donoszą, że w związku ze sprawą zatrzymany przez policję został jej adoptowany syn.

Służby ratunkowe odebrały informację o rannej kobiecie, która miała wczołgać się do swojego domu w Herdecke, w Nadrenia Północna-Westfalia. Media przekazały, że zgłoszenie zostało wykonane przez jej adoptowane dzieci - 15-letniego syna i 17-letnią córkę.

Niemcy. Atak na 57-letnią burmistrz. Rany brzucha i pleców

Ranną okazała się 57-letnia Iris Stalzer, która pod koniec września zwyciężyła w wyborach na burmistrza liczącego ponad 22 tys. mieszkańców Herdecke.

Służby podały, że kobiecie zadane zostały ciosy nożem i z 13 ranami kłutymi, w ciężkim stanie została przetransportowana śmigłowcem do szpitala w Bochum.

"Bild" przekazał, że obrażenia, których doznała podczas ataku dotyczą brzucha i pleców.

Śledczy ustalają motyw. Policja zatrzymała syna i córkę ofiary

Według relacji adaptowanych dzieci kobiety, ta miała zostać napadnięta na ulicy przez grupę mężczyzn i ranna wczołgać się do domu, gdzie był zarówno 15-latek jak i 17-latka. Dla policji ta wersja zdaje się nie być zbyt wiarygodna.

Według informacji agencji dpa, dwójka adoptowanych dzieci została zabrana przez policję w celu przesłuchania i zabezpieczenia dowodów. Niemieckie media donoszą też o zakutym w kajdanki 15-latku.

"Śledztwo jest prowadzone we wszystkich kierunkach" - poinformowała policja. Motyw polityczny zdaje się jednak mało prawdopodobny, z kolei podłoże rodzinne jest brane przez śledczych pod uwagę.

"Die Welt" powołując się na źródła w policji, ujawnił, że "już latem w rodzinie doszło do incydentu, w którym adoptowana córka rzekomo zaatakowała swoją matkę nożem". "Związek między tymi dwoma wydarzeniami jest obecnie badany" - czytamy.

Burmistrz Herdecke. Kim jest Iris Stalzer?

Iris Stalzer jest mężatką i matką dwójki nastoletnich dzieci. Z zawodu jest adwokatem i specjalistą w zakresie prawa pracy.

57-latka wystartowała z ramienia SPD w wyborach samorządowych w Herdecke. W drugiej turze wyborów, która odbyła się 28 września, została wybrana na burmistrza, zdobywając 52,2 procent głosów.

Oficjalnie stanowisko miała objąć 4 listopada.

