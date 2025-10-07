Parlament Europejski zdecydował o uchyleniu immunitetów Michałowi Dworczykowi i Danielowi Obajtkowi. Pierwszy z europosłów PiS odpowiedzieć może m.in. za tzw. aferę mailową i utrudnianie śledztwa. Drugi natomiast za inwigilację polityków Platformy Obywatelskiej zleconą przez Orlen w czasach, gdy był on prezesem spółki.

Decyzja w sprawie immunitetów Michała Dworczyka i Daniela Obajtka zapadła na południowej sesji plenarnej w Strasburgu. Michał Dworczyk natychmiast skomentował ją w portalu X.

‼️Kolejny raz Parlament Europejski udowadnia, że - jeśli nie jesteś w EPL - nie masz co liczyć na sprawiedliwe traktowanie. Dziś PE uchylił imunitety, mój oraz @Obajtek. Tym samym otwarto ścieżkę ekipie Tuska do dalszych represji politycznych - innej formy rywalizacji politycznej… — Michał Dworczyk (@michaldworczyk) October 7, 2025

Immunitety Dworczyka i Obajtka. PE zdecydował

Przed dwoma tygodniami za uchyleniem immunitetów obu polityków opowiedziała się komisja prawna Europarlamentu, która, według relacji zasiadającego w gremium europosła KO Michała Wawrykiewicza, nie miała większych wątpliwości.

- Widzą, że skala przestępstw, które mogły być popełnione w trakcie rządów Prawa i Sprawiedliwości jest po prostu ogromna. Parlament Europejski nie dopatrzył się, aby polska prokuratura motywowana była politycznie w tych postępowaniach karnych – mówił Wawrykiewicz.

Z kolei reprezentujący Prawo i Sprawiedliwość Tobiasz Bocheński stwierdził, że nie ma "żadnych możliwości na przeprowadzenie rzetelnego procesu". Wcześniej immunitety uchylono Maciejowi Wąsikowi, Mariuszowi Kamińskiemu, Adamowi Bielanowi i Grzegorzowi Braunowi.

Rozliczenia polityków PiS. Europosłowie bez ochrony prawnej

Michał Dworczyk, były bliski współpracownik premiera Mateusza Morawieckiego, mierzy się z zarzutami dotyczącymi przede wszystkim tzw. afery mailowej, a także niedopełnienia obowiązków i utrudniania śledztwa. Wniosek w tej sprawie skierował pod koniec sierpnia 2024 r. ówczesny minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar.

Z kolei Daniel Obajtek, w przeszłości prezes paliwowego giganta Orlen, oskarżany jest o zlecenie inwigilacji polityków Platformy Obywatelskiej w czasach, gdy stał na czele spółki. Wniosek o uchylenie immunitetu Obajtkowi Bodnar skierował do Parlamentu Europejskiego 19 grudnia 2024 r.

