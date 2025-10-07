Fiasko edukacji zdrowotnej. Frekwencja nie pozostawia złudzeń

Większość uczniów w dużych miastach nie chce chodzić na edukację zdrowotną. W Warszawie niemal 90 proc. uczniów szkół średnich zrezygnowało z zajęć - wynika z pierwszych danych. Materiał "Wydarzeń".

- To zajęcia prowadzone się tylko w ławkach szkolnych. Te treści możemy poza szkołą też przeprowadzać - przekonuje Agnieszka Lipiec nauczycielka edukacji zdrowotnej w Święciechowie.

"Pokazać rodzicom, że nie ma się czego obawiać"

Katarzyna Szwed, dyrektor szkoły w Święciechowie twierdzi, że nowy przedmiot "uczy prawidłowego odżywiania, zdrowego stylu życia". - To miał przede wszystkim na celu, przekazując rodzicom, że nie mają się czego obawiać - mówiła. W jej placówce jest 100-procentowa frekwencja, ale w skali kraju to wyjątek.

W Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie na 800 uczniów wypisali się wszyscy.

- Jak jest coś nowego, to trzeba to przemyśleć, zastanowić się poznać dokładnie. Tutaj tego czasu było niewiele - Robert Krupiński wicedyrektor.

"Wydarzenia". Edukacja zdrowotna. Niska frekwencja w dużych miastach

Z pierwszych danych wynika, że frekwencja w największych miastach nie sięga 50 proc. Jak podały "Wydarzenia", najmniejsze zainteresowanie jest w Rzeszowie i Lublinie - kolejno 18,59 proc. i 27 proc. Najwięcej chętnych zgłosiło się w Bydgoszczy - 40,74 proc.

- Rozmawiać z uczniami na wskazane tematy, ale niekoniecznie dokładając im kolejną godzinę i to jest też niestety powód rezygnacji ponad połowy uczniów z uczestnictwa z zajęć - czas - twierdzi Dominika Naworska, dyrektor ZSP nr 9 w Poznaniu, komentując niską frekwencję.

W Warszawie w szkołach podstawowych zrezygnowało 57 proc., a w szkołach średnich 86 proc.

ap / polsatnews.pl