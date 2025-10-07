Samochód osobowy potrącił trzy osoby, w tym 4-letnie dziecko. - Kierujący omijał w nieprawidłowy sposób grupę pieszych, który poruszali się nieprawidłową stroną drogi - przekazał w rozmowie z polsatnews.pl. podkom. Mirosław Monczak. Kierowca był trzeźwy. Poszkodowani zostali zabrani do szpitala. Jak ustalił reporter Polsat News Michał Tokarczyk, stan poszkodowanych był poważny.

Do zdarzenia doszło ok. godz. 8.30. w miejscowości Łebcz (woj. pomorskie).

- Kierujący samochodem omijał w nieprawidłowy sposób grupę pieszych, który poruszali się nieprawidłową stroną drogi - poinformował polsatnews.pl podkom. Mirosław Monczak, naczelnik wydziału prewencji Komendy Powiatowej Policji w Pucku.

Pomorskie. Trzy osoby potrącone przez samochód

Jak przekazał mundurowy, doszło do potrącenia dwóch kobiet w wieku 70 i 66 lat oraz 4-letniej dziewczynki. Według nieoficjalnych doniesień Polsat News, w momencie zdarzenia dziewczynka jechała na rowerze, a kobiety ją pilnowały. Osoby poszkodowane zostały przetransportowane karetkami do Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie. Ich stan pozostaje nieznany, choć nieoficjalnie mówi się, że był on poważny.

ZOBACZ: Potrącenie na pasach w Piaskach. 6-latek w szpitalu

Policja poinformowała, że kierujący pojazdem to 78-latek. W chwili zdarzenia był trzeźwy.

Służby prowadzą obecnie działania, które mają szczegółowo ustalić, jak doszło do tego zdarzenia. Ruch na jezdni został już przywrócony.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni