Dramat na Pomorzu. Kierowca wjechał w grupę pieszych
Samochód osobowy potrącił trzy osoby, w tym 4-letnie dziecko. - Kierujący omijał w nieprawidłowy sposób grupę pieszych, który poruszali się nieprawidłową stroną drogi - przekazał w rozmowie z polsatnews.pl. podkom. Mirosław Monczak. Kierowca był trzeźwy. Poszkodowani zostali zabrani do szpitala. Jak ustalił reporter Polsat News Michał Tokarczyk, stan poszkodowanych był poważny.

Do zdarzenia doszło ok. godz. 8.30. w miejscowości Łebcz (woj. pomorskie).

 

- Kierujący samochodem omijał w nieprawidłowy sposób grupę pieszych, który poruszali się nieprawidłową stroną drogi - poinformował polsatnews.pl podkom. Mirosław Monczak, naczelnik wydziału prewencji Komendy Powiatowej Policji w Pucku.

Jak przekazał mundurowy, doszło do potrącenia dwóch kobiet w wieku 70 i 66 lat oraz 4-letniej dziewczynki. Według nieoficjalnych doniesień Polsat News, w momencie zdarzenia dziewczynka jechała na rowerze, a kobiety ją pilnowały. Osoby poszkodowane zostały przetransportowane karetkami do Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie. Ich stan pozostaje nieznany, choć nieoficjalnie mówi się, że był on poważny.

 

ZOBACZ: Potrącenie na pasach w Piaskach. 6-latek w szpitalu

 

Policja poinformowała, że kierujący pojazdem to 78-latek. W chwili zdarzenia był trzeźwy.

 

Służby prowadzą obecnie działania, które mają szczegółowo ustalić, jak doszło do tego zdarzenia. Ruch na jezdni został już przywrócony.

 

