Czternasta emerytura do zwrotu? Ci seniorzy będą musieli oddać pieniądze

Do seniorów w całej Polsce popłynęły już czternaste emerytury. Miliony osób otrzymały łącznie miliardy złotych. Dla wielu beneficjentów to ważny moment w planowaniu jesiennych budżetów. Są jednak tacy, którzy krótko po zasileniu konta usłyszą przykrą wiadomość. W niektórych przypadkach przesłaną kwotę trzeba będzie zwrócić do ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że zakończył już wypłatę czternastek. Na ten cel przeznaczono 7,6 mld zł. Skorzystało 6,5 mln osób. W przypadku osób, którym nienależnie wypłacono dodatek, obowiązujące przepisy nakładają obowiązek jego zwrotu.

Czternastka do zwrotu? To możliwy scenariusz

Sytuacja z dodatkowymi emeryturami jest klarowna. Nie mogą ich dostać osoby, którym zawieszono prawo do świadczeń. Trzynastki nie pobierze senior z zawieszoną emeryturą na dzień 31 marca danego roku. W przypadku czternastej emerytury kluczowy termin to 31 sierpnia.

Warto przypomnieć, że wśród powodów zawieszenia wypłat jest dorabianie przez emeryta powyżej ustalonego progu.

Wynosi on 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Od 1 września jest to 11 373,30 zł brutto. Wcześniej, od 1 czerwca do końca sierpnia 2025 r., było to 11 651,00 zł brutto i właśnie takie miesięczne przychody mogły wykluczyć z grona uprawnionych do otrzymania wrześniowego "prezentu".

Jeżeli osoba, która nie powinna otrzymać czternastej emerytury, mimo wszystko otrzymała dodatkowe środki, ma obowiązek je zwrócić. W 2025 r. oznacza to konieczność oddania do ZUS 1 878,91 zł brutto (zakładając, że nie naliczono odsetek). Reguluje to ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Z jej art. 84 wynika, że "osoba, która pobrała nienależne świadczenie z ubezpieczeń społecznych, jest obowiązana do jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie".

Dorabianie do emerytury. Zmniejszenie i zawieszenie

O pułapie dochodowym należy pamiętać i stosować się do wskazówek publikowanych na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Urzędnicy zalecają, aby niezwłocznie informować ZUS o podjęciu pracy zarobkowej po uzyskaniu prawa do świadczenia. Ponadto, corocznie do końca lutego, senior powinien przekazać zaświadczenie o wysokości przychodów osiągniętych w roku poprzednim.



Warto podkreślić, że limit dochodu dotyczy emerytów, którzy nie osiągnęli ustawowego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn). Osoby dorabiające powinny również pamiętać, że w przypadku przekroczenia 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, ale nieprzekroczenia 130 proc., ZUS podejmie decyzję o zmniejszeniu wypłacanego świadczenia.

Niektórzy seniorzy mogą być rozczarowani koniecznością zwrotu nienależnie pobranych środków, inni natomiast we wrześniu mogli zostać zaskoczeni brakiem przelewu.

Warto przypomnieć, że trzynastą emeryturę co do zasady otrzymują wszyscy renciści i emeryci, natomiast w przypadku czternastki obowiązują limity dochodowe. Świadczenie w wysokości 1 878,91 zł brutto przysługiwało, gdy miesięczna emerytura nie przekraczała 2 900 zł brutto. Po przekroczeniu tego progu obowiązuje zasada "złotówka za złotówkę", co oznacza stopniowe obniżanie wysokości dodatku. Jeżeli obniżka spowodowałaby, że dodatek byłby niższy niż 50 zł brutto, świadczenie nie jest wypłacane.

