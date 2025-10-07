Najnowsze badania pokazują, że dziedziczenie długowieczności nie zawsze zależy od samych genów. Badacze odkryli, że kluczową rolę mogą tu odgrywać mechanizmy epigenetyczne, a to wszystko zaczęło się od... niewielkich nicieni.

Naukowcy z amerykańskiego Baylor College of Medicine odkryli, że u nicieni C. elegans można wydłużyć życie nawet o 60 proc., jeśli w lizosomach tych bezkręgowców podbije się sztucznie aktywność określonego enzymu.

Uwagę ekspertów przykuł ciekawy fakt. Potomstwo zmodyfikowanych organizmów żyło dłużej, choć nie miało już tej samej genetycznej zmiany. To nie koniec, bo skrzyżowanie tych osobników z "dzikim" szczepem pozwoliło dalej utrzymać długowieczność. W warunkach laboratoryjnych dowiedziono, że "umiejętność" taka utrzymywała się aż przez cztery generacje - ogłoszono w piśmie "Science".

Długowieczność. Zaskakujący efekt epigenetyczny

Na czym polega ten mechanizm? DNA nie ulegało transformacji, za to dochodziło do dziedziczenia epigenetycznego. Można to opisać jako przekazanie dzieciom "ustawień działania" genów.

Ścieżka sygnałowa zauważona przez badaczy wyglądała następująco: zmiany w lizosomach rodziców uruchamiały regulacje białek histonowych. Informacja ta trafiała do komórek rozrodczych. W efekcie potomstwo dowiadywało się jak "ściszyć" lub "wzmocnić" aktywność genu bez ingerencji w sekwencję DNA.

Autorzy badań wskazują, że udało się opisać nowy, udokumentowany most między metabolizmem komórki a epigenomem. Lizosomy stają się swoistym czujnikiem, który pozwala kolejnym pokoleniom lepiej przystosować się do trudnych warunków środowiskowych.

Co to oznacza dla ludzi? To jeszcze nie gotowy przepis na długowieczność, ale bardzo cenna wskazówka wyjaśniająca, czemu np. niedożywienie czy stres rodziców może wpływać na zdrowie dzieci. Potrzebne są jednak dalsze badania na bardziej złożonych organizmach: ssakach i ludziach. Odkrycie podobnego mechanizmu mogłoby w przyszłości pozwolić lepiej wpływać na długość życia.

Jak żyć dłużej? Kluczowe zasady są niezmienne

Bez względu na odkrycia naukowe, już dziś wiadomo, że kilka prostych zasad może realnie wydłużyć życie. Najważniejsze są aktywność fizyczna i odpowiednia dieta. Według zaleceń dorosły człowiek powinien poświęcić na umiarkowany ruch 150-300 minut tygodniowo lub 75-150 minut na wysiłek bardziej intensywny, a dwa razy w tygodniu dodać ćwiczenia wzmacniające. Zwykłe spacery, jazda rowerem czy wizyty na basenie mogą mieć ogromny wpływ na zdrowie.

Jeśli chodzi o odżywianie, dietetycy od lat wskazują dietę DASH jako jedną z najlepszych. Jej stosowanie zmniejsza ryzyko rozwoju chorób serca, cukrzycy czy niektórych nowotworów. Podstawą tej diety są warzywa, owoce, produkty pełnoziarniste, orzechy, nasiona, niskotłuszczowy nabiał i chude mięso.

