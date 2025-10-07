W niedzielę doszło do ataku na systemy informatyczne Urzędu Miejskiego w Wadowicach. Jak poinformowano w komunikacie, przedmiotem cyberataku była infrastruktura IT, wśród niej baza danych pracowników urzędu i bazy z informacjami dotyczącymi mieszkańców. "Zalecamy zmianę haseł do wszystkich możliwych kont" - informuje magistrat.

Magistrat poinformował, że po cyberataku podjęto działania, które mają na celu przywrócenie pełnego funkcjonowania wszystkich systemów. Atak na systemy informatyczne wadowickiego urzędu został także zgłoszony do właściwych instytucji, takich jak: UODO, CSIRT NASK i Policja.

Wadowice. Atak na urząd. Celem bazy danych

Według informacji opublikowanych na stronie urzędu, celem ataku były dane infrastruktury IT, wśród nich baza danych pracowników i bazy z informacjami dotyczącymi mieszkańców.

Incydent nie ma wpływu na bieżące działanie i obsługę w wadowickim urzędzie stanu cywilnego, jak też w wydziałach zajmujących się sprawami dotyczącymi meldunku oraz wydawania dowodów osobistych.

ZOBACZ: Szpiedzy udają dyplomatów? Unia Europejska szykuje zmiany dla Rosjan

Pozostałe sprawy można załatwić wyłącznie osobiście w urzędzie za wyjątkiem opłat w kasie, które w najbliższym czasie można zrealizować tylko przelewem.

Wadowice. Komunikat urzędu po cyberataku. "Istnieje wysokie ryzyko"

"Istnieje wysokie ryzyko, że sprawcy wykradli przynajmniej część danych i mogą je ujawnić w internecie" - przekazano. Stwarza to ryzyka związane z kradzieżą tożsamości, do których zaliczają się np. próby wyłudzenia kredytów czy pożyczek.

"Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności poprzez weryfikację osób, które do Państwa dzwonią z numerów, których nie znacie. Zalecamy również zmianę haseł do wszystkich możliwych kont – szczególnie do kont bankowych oraz do monitorowania operacji na tych kontach i sprawdzanie czy nie złożono na Państwa dane wniosków kredytowych" - napisano na stronie urzędu.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni