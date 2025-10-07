Biskupi Unii Europejskiej wezwali przewodniczącą Komisji Europejskiej, Ursulę von der Leyen, do natychmiastowego powołania specjalnego wysłannika ds. wolności religijnej poza granicami UE - podał serwis Vatican News. Hierarchowie są zaniepokojeni narastającymi prześladowaniami oraz podkreślają, że stanowisko pozostaje wciąż nieobsadzone, mimo upływu roku od rozpoczęcia obecnej kadencji Komisji.

Biskupi Unii Europejskiej, zaniepokojeni narastającymi prześladowaniami, wezwali przewodniczącą Komisji Europejskiej, Ursulę von der Leyen, do natychmiastowego powołania specjalnego wysłannika ds. wolności religijnej poza granicami UE.

Hierarchowie podkreślają, że to kluczowe stanowisko, mające na celu promować i chronić prawa wierzących na świecie, wciąż pozostaje nieobsadzone, mimo upływu roku od rozpoczęcia obecnej kadencji Komisji. Postulują również wyposażenie wysłannika w silny mandat oraz odpowiednie środki, które zapewnią efektywność jego misji.

ZOBACZ: Echa grafiki opublikowanej przez Trumpa. Biskupi apelują do prezydenta USA

Stanowisko to jest rezultatem niedawnego spotkania Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE) w Brukseli. Zdaniem europejskich biskupów, w obliczu wzrostu dyskryminacji oraz prześladowań chrześcijan i innych grup wierzących, przywrócenie tej funkcji jest obecnie sprawą najwyższej wagi. Jak wynika z listu skierowanego do szefowej Komisji Europejskiej, funkcja ta jest "kluczowa" dla międzynarodowej działalności Unii w zakresie praw człowieka.

Biskupi apelują do Ursuli von der Leyen. Nawiązują do wezwań papieża

Podczas obrad, przewodniczący COMECE, arcybiskup Mariano Crociata, wyraził głęboki smutek i niepokój z powodu trwających konfliktów. W imieniu biskupów przyłączył się do wezwań papieża Leona XIV, apelując do społeczności międzynarodowej, a zwłaszcza do Unii Europejskiej, o podjęcie wszelkich możliwych działań na rzecz szybkiego zakończenia wojny. Arcybiskup podkreślił konieczność uwolnienia wszystkich zakładników, zapewnienia pełnego dostępu do pomocy humanitarnej oraz dążenia do sprawiedliwego i trwałego pokoju.





ZOBACZ: Sankcje na Rosję. Komisja Europejska przyjęła 19. pakiet

Biskupi omówili także implementację artykułu 17. Traktatu o funkcjonowaniu UE, regulującego współpracę między instytucjami Unii a Kościołami. Wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego, Antonella Sberna, zaznaczyła, że UE powinna ponownie odkryć swoją tożsamość, włączając w to aspekt duchowy. Komisarz UE ds. spraw wewnętrznych i migracji, Magnus Brunner, przyznał, że dialog z Kościołami wymaga większej merytoryki i mniejszej formalizacji.

W komunikacie COMECE ponownie zaapelowała również o powołanie w Unii Europejskiej koordynatora ds. zwalczania nienawiści wobec chrześcijan. Komisarz Brunner potwierdził nasilanie się tego zjawiska i konieczność jego skutecznego przeciwdziałania.

Kolejne zgromadzenie plenarne Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej odbędzie się na Cyprze, na zaproszenie arcybiskupa maronickiego Selima Jeana Sfeira. Europejscy biskupi zbiorą się w Nikozji w dniach 22-24 kwietnia 2026 roku.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni