Awantura w sejmowej restauracji. Poseł ukarany "najwyższą karą"

Poseł PiS Łukasz Mejza został ukarany naganą za zachowanie wobec senatora Wadima Tyszkiewicza w restauracji w Nowym Domu Poselskim. Polityk nie stawił się przed sejmową komisją etyki.

Chodzi o incydent z udziałem Łukasza Mejzy w kwietnia tego roku w restauracji w Nowym Domu Poselskim.

Posłanka sejmowej komisji etyki Ewa Schädler (Polska 2050) powiedziała, że wówczas poseł Mejza ze swoim dzieckiem na ręku spotkał przy szwedzkim stole senatora Wadima Tyszkiewicza z małżonką. - Bardzo wulgarnie odnosił się pan poseł (Mejza) zarówno do pana senatora, jak i do jego małżonki - wyjaśniła Schädler.

Nie chciała szczegółowo przytoczyć słów Mejzy, ale wskazała, że były to określenia m.in. z pogranicza ageizmu i seksizmu. - Ukaraliśmy posła Mejzę najwyższą karą, czyli naganą za jego zachowanie w restauracji sejmowej względem senatora Wadima Tyszkiewicza i jego małżonki - przekazała Schädler.

Dodała, że z wnioskiem o ukaranie posła PiS wystąpiła marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.

Łukasz Mejza ukarany. Nie stawił się przed komisją

Schädler zaznaczyła, że Mejza nie stawił się na komisji etyki, mimo że dwukrotnie miał szansę wyjaśnić swoje zachowanie.

Do czasu nadania depeszy, nie udało się skontaktować z posłem Mejzą i uzyskać jego komentarza.

Według doniesień mediów, Dariusz Matecki, Łukasz Mejza i kilku innych polityków mieli głośno biesiadować w restauracji sejmowej, świętując zaprzysiężenie Karola Nawrockiego. Posłowie mieli być pod wpływem alkoholu.

Później doszło do awantury w hotelu poselskim, padały wulgaryzmy, obelgi i głośne kryzki. Interweniowała Straż Marszałkowska, spisano także notatkę dla marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Posłowie zdecydowali się również na zaśpiewanie wymyślonej piosenki, której słowa brzmiały: "Staszek piątka, Tomek dycha, a dwudziestka dla Giertycha".

Do informacji o awanturze odniósł się Sebastian Kaleta. We wtorkowym programie "Graffiti" stwierdził, że piosenka jest "o trzech panach, którzy czekają na pewne lata". Dodał, że nie widzi w niej wulgaryzmów i obelg, o których mówili politycy koalicji rządzącej. Pokusił się nawet o zaśpiewanie fragmentu na antenie. - Staszek piątka, Tomek dycha, a dwudziestka dla Giertycha (...) Gdzie tam są wulgaryzmy, ja mogę to o 8 rano zaśpiewać w Polsacie - oznajmił.

Zgodnie z regulaminem komisja może ukarać posła zwróceniem uwagi, udzieleniem upomnienia lub udzieleniem nagany. Posłowi przysługuje odwołanie od decyzji komisji etyki w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały dotyczącej kary. Do zakresu działania komisji etyki należy m.in. rozpatrywanie spraw posłów, "którzy zachowują się w sposób nie odpowiadający godności posła".

