Ponad stu policjantów, strażaków, leśników i płetwonurków brało udział w obławie na 63-letniego mieszkańca gminy Osiek (woj. świętokrzyskie). Po blisko dwóch tygodniach od rozpoczęcia działań świętokrzyska policja poinformowała o odnalezieniu ciała poszukiwanego mężczyzny.

"Ciało mężczyzny zostało odnalezione i zabezpieczone do sekcji. Na miejscu pracują policjanci oraz prokurator. Ustalane są okoliczności śmierci" - przekazano w poniedziałek po południu w komunikacie świętokrzyskiej policji.

Służby podziękowały również wszystkim zaangażowanym za pomoc i współpracę podczas poszukiwań.

Suchowala. 63-latek zaatakował żonę. Policyjna obława trwała dwa tygodnie

Poszukiwania mężczyzny trwały od 22 września. Wówczas na terenie jednej z posesji w miejscowości Suchowola w powiecie staszowskim. 63-latek miał zaatakować swoją 52-letnią żonę, zadając jej obrażenia głowy. Kobieta została znaleziona na podwórku przez sąsiadkę, która natychmiast wezwała pomoc.

Poszkodowana w stanie stabilnym trafiła do szpitala. Tymczasem sprawca uciekł w kierunku pobliskiego lasu, co zapoczątkowało intensywną akcję poszukiwawczą z udziałem policji, straży pożarnej, leśników i płetwonurków.

ZOBACZ: Wszedł do baru i zastrzelił cztery osoby. W USA obława za weteranem z Iraku

Jak ustaliła prokuratura, wcześniej wobec mężczyzny prowadzone było postępowanie dotyczące przemocy domowej. Sprawa została jednak umorzona, ponieważ pokrzywdzona skorzystała z prawa do odmowy składania zeznań.

Podczas śledztwa w związku z wrześniowym atakiem zabezpieczono przedmioty, które mogły posłużyć do zadania kobiecie obrażeń, jednak szczegóły nie zostały ujawnione ze względu na dobro postępowania.

Śledczy wskazują, że najprawdopodobniejszym podłożem dramatu był konflikt rodzinny.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni