Wyhodowano największą dynię na świecie. Waży tyle, co hipopotam

Bracia z Lymington w brytyjskim hrabstwie Hampshire trafili do Księgi Rekordów Guinnessa za wyhodowanie największej dyni na świecie. Mężczyźni dowiedzieli się o swoim imponującym wyniku w trakcie podsumowania lokalnych zawodów. Wyhodowane warzywo wagą przypominało przeciętnego hipopotama.

Bracia bliźniacy Ian i Stuart Patonowie od lat pasjonowali się uprawą dyni i rywalizowali z innymi rolnikami o miejsce w Księdze Rekordów Guinnessa.

Marzenie Brytyjczyków spełniło się w miniony weekend podczas oficjalnego ważenia najcięższych dyń wyhodowanych w południowej Anglii. 64-latkom udało się pobić dotychczasowy światowy rekord - ich dynia ważyła aż 1279 kilogramów. To mniej więcej tyle, co przeciętnej wielkości hipopotam.

Brytyjczycy mistrzami w uprawie dyni. Pobili rekord świata

Dynia wyhodowana przez braci Patonów ustanowiło rekord nie tylko w kategorii wagowej, ale również pod względem wielkości - obwód warzywa to aż 6,49 m.

ZOBACZ: Nie żyje Jane Goodall. Świat żegna jedną z najsłynniejszych badaczek

Farmerzy w rozmowie z brytyjskim "Telegraph" zdradzili, że przejście dyni z rozmiaru piłki do golfa do pełnej wielkości zajmuje ok. 130 dni.

- Rosną tak duże dzięki bardzo dobrym genom, tak naprawdę nie potrzebują dużo pożywienia, ale za to dużo wody, nawet 130 galonów (blisko 500 litrów) na roślinę dziennie – wyjaśnił Ian Paton.

Brytyjska gazeta podała, że bracia zastosowali system nawadniania kropelkowego, który powoli rozprowadzał wodę do roślin, dzięki czemu warzywa nie ucierpiały na skutek zakazu podlewania, który został wprowadzony w lipcu w Hampshire z powodu suszy.

Od rodzinnego biznesu do Księgi Rekordów Guinnessa

Jeden z dwóch światowych rekordzistów, Ian Paton zdradził, że jego pasja do uprawy dyni stała się już rodzinną tradycją. W biznesie pomagają mu wnuczki Etta i Martha Syrett w wieku czterech i siedmiu lat.

– Brudzą sobie ręce w ziemi i uwielbiają to. Rozmawiają nawet z dyniami – dodał Brytyjczyk.

ZOBACZ: Waży tyle, co mały słoń. Olbrzymia dynia podbiła wystawę

Poprzednią rekordzistką według Księgi Rekordów Guinnessa była dynia ważąca 1246,9 kg, która wyrosła w 2023 r. na jednej z grządek w stanie Minnesota w Stanach Zjednoczonych.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni