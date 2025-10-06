Przed bielskim sądem okręgowym zawarto ugodę ws. osoby, która podczas interwencji policji nagrała funkcjonariusza bez jego zgody i opublikowała nagranie w sieci. Rzecznik bielskiej komendy miejskiej przypomniał, że policjant wykonujący obowiązki służbowe nie traci prawa do ochrony swojego wizerunku. Osoba, która go naruszyła ma zapłacić 5 tys. zł oraz wysłać list z przeprosinami.

Rzecznik bielskiej komendy miejskiej podkom. Sławomir Kocur poinformował w poniedziałek, że zawarto ugodę ws. interwencji, podczas której jeden z uczestników zajścia nagrał policjanta bez zgody, a następnie opublikował film w mediach społecznościowych.

Przed Sądem Okręgowym w Bielsku-Białej zawarto ugodę w sprawie naruszenia dóbr osobistych policjanta.

- Osoba, która opublikowała nagranie, zobowiązała się do zapłaty policjantowi zadośćuczynienia w wysokości 3 tys. zł. Ma też przekazać 2 tys. zł na rzecz Fundacji na Rzecz Wsparcia Pracowników Policji i Ich Rodzin Blue Line Brotherhood. Dodatkowo musi przesłać funkcjonariuszowi list polecony z przeprosinami - oznajmił rzecznik.

Rzecznik przypomniał, że policjant wykonujący obowiązki służbowe nie traci prawa do ochrony swojego wizerunku.

- Wszelkie nagrania z interwencji, jeśli są potrzebne, mogą stanowić materiał dowodowy w postępowaniu sądowym, ale nie mogą być publikowane w internecie, czy w mediach społecznościowych. Jego upublicznienie bez zgody funkcjonariusza jest naruszeniem dóbr osobistych - podkreślił.

Podkom. Kocur zwrócił uwagę, że publikowanie wizerunku policjanta bez jego zgody, to nie tylko naruszenie prawa, ale też niebezpieczne działanie, które może narazić funkcjonariusza i jego rodzinę, szczególnie w kontekście emocjonalnych reakcji internautów.

Jak dodał, "ugoda stanowi ważny sygnał i przestrogę dla osób, które nagrywają i publikują materiały z interwencji policyjnych bez poszanowania praw funkcjonariuszy".

