Trzech obywateli Chorwacji zginęło w lawinie, która zeszła w niedzielę w Alpach Julijskich w Słowenii. Turyści zdecydowali się na górską wycieczkę mimo wydanych w weekend ostrzeżeń pogodowych. Do akcji poszukiwawczej zaangażowano kilkudziesięciu ratowników.

Poszukiwania trójki Chorwatów zaczęły się w niedzielę. Ciało jednego z nich ratownicy znaleźli tego samego dnia, ale później musieli przerwać akcję z powodu złych warunków atmosferycznych.

45-osobowy zespół ratowników, policja i helikopter kontynuowały poszukiwania w poniedziałek i odnalazły ciała dwóch pozostałych wspinaczy na wysokości ok. 1800 metrów.

Zmarli mężczyźni byli członkami siedmioosobowej grupy, która od soboty schodziła z najwyższego szczytu Słowenii, Triglav (2864 m n.p.m.).

Jak poinformował dowódca zespołu ratunkowego Miha Arh, bezpośrednią przyczyną lawiny, która porwała trzech obywateli Chorwacji był nagromadzony wysoko w górach mokry śnieg i wiatr.

"Akcja była niebezpieczna i trudna dla ratowników" - komentował dowódca podczas konferencji prasowej, w której uczestniczyli ministrowie spraw wewnętrznych Słowenii i Chorwacji.

Arh dodał, że z powodu złej pogody helikopter biorący udział w akcji ratowniczej musiał wystartować w poniedziałek z pobliskiego szczytu, aby dotrzeć do miejsca wskazanego przez sygnał telefoniczny jednego z wspinaczy.

W zeszłym tygodniu w górach Europy Południowo-Wschodniej spadł pierwszy śnieg. Po okresie niezwykle wysokich temperatur, prawdziwie zimowa pogoda zaskoczyła również i mieszkańców polskiego Podhala.

W związku z tragedią w Alpach Julijskich, dalekie górskie wyprawy odradzał turystom również minister spraw wewnętrznych Słowenii, Bostjan Poklukar.

"Napadało sporo śniegu... a warunki są wyjątkowo trudne, dlatego odradzam wyprawy w góry, ponieważ nie chcemy narażać ratowników górskich i załóg śmigłowców" - mówił słoweński polityk.

