Polska
Tragiczny wypadek pod Toruniem. Nie żyje druhna OSP
OSP Burzyn
Jedna osoba zginęła, a sześć zostało rannych w wyniku czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych pod Toruniem. Jak się okazało, ofiarą wypadku była 26-letnia druhna OSP Burzyn. "Odeszła od nas osoba oddana służbie, pełna pasji, serdeczności i gotowości do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi" - czytamy we wpisie jednostki zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Do tragicznego wypadku doszło w niedzielę na drodze ekspresowej S10 w kierunku autostrady A1 między węzłami Toruń Zachód a Toruń Południe.

Czołowe zderzenie pod Toruniem

Doszło tam do czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych. Według wstępnych ustaleń policji 70-letni kierowca mercedesa podczas wyprzedzania innego pojazdu zderzył się czołowo z jadącym z naprzeciwka samochodem marki Kia.

 

Siła uderzenia była tak duża, że oba pojazdy wylądowały na poboczu.

 

W wyniku wypadku zginęła jedna osoba, a sześć zostało rannych, w tym jedna ciężko. Na miejscu lądował helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Straż pożarna w żałobie. Nie żyje młoda druhna

Jak się okazało, ofiarą wypadku była 26-letnia druhna OSP Burzyn (woj. małopolskie). "Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej Druhny. Odeszła od nas osoba oddana służbie, pełna pasji, serdeczności i gotowości do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi" - czytamy we wpisie jednostki zamieszczonym na Facebooku.

 

"Jej zaangażowanie i poświęcenie pozostaną na zawsze w naszej pamięci. Była nie tylko strażaczką - była częścią naszej strażackiej rodziny" - dodano.

 

 

