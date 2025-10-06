Ryszard Petru w programie "Gość Wydarzeń". Oglądaj od godz. 19:15

Ryszard Petru w programie "Gość Wydarzeń"

Ryszard Petru z Polski 2050 będzie odpowiadał na pytania Bogdana Rymanowskiego w poniedziałkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń". Transmisja od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, polsatnews.pl i Interii.