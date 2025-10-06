Rosyjska propaganda wyśmiewa Polskę. "Powinni uważnie przeczytać"

Rzeczniczka rosyjskiego ministerstwa spraw zagranicznych Maria Zacharowa uważa, że działania prowadzone przez Polskę mają na celu "podważenie i zniszczenie" Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE). To odpowiedź Kremla na cofnięcie przez Polskę wiz przedstawicielom Rosji na konferencję w Warszawie.

Propagandowa agencja prasowa TASS przekazała, że polskie władze cofnęły wizy wydane wcześniej rosyjskim ekspertom udającym się na Warszawską Konferencję Wymiaru Ludzkiego, która rozpoczyna się 6 października w Warszawie i potrwa do 17 października.

"Podważanie i zniszczenie istoty OBWE". Odpowiedź rosyjskiej propagandy

- Warszawa od dawna prowadzi destrukcyjne działania mające na celu podważenie i zniszczenie samej istoty OBWE. Nie powinni po prostu wymawiać liter nazwy tej organizacji; powinni je rozszyfrować i dokładnie przeczytać, czym jest organizacja, co oznacza jej nazwa i dlaczego została stworzona. Została stworzona dla bezpieczeństwa i współpracy. Dzięki wysiłkom NATO niewiele z tego bezpieczeństwa i współpracy pozostało - stwierdziła Zacharowa w rozmowie z TASS.

Rosja jest jednym z 57 państw członkowskich Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Rosjanie przekazali, że pismo o anulowaniu zostało wysłane w ostatnim dniu roboczym przed konferencją, bez wskazania przyczyn ani uzasadnienia, w trakcie procesu wizowego nie zgłoszono także żadnych zastrzeżeń do złożonych dokumentów.

- Najwyraźniej (Polacy - przyp.red.) nie potrzebują tej organizacji. Nie potrzebują ducha i litery porozumień, które ją ukształtowały. Powinno to zostać ogłoszone otwarcie, a konsekwencje powinny być zrozumiałe. Ale te niekończące się działania manipulacyjne, to destrukcyjne zachowanie bez publicznego ujawniania swoich prawdziwych celów i założeń, jak mi się wydaje, stało się już znakiem rozpoznawczym Warszawy - dodała przedstawicielka Kremla.

Coroczne wydarzenie organizuje w tym roku Finlandia, która jest państwem pełniącym przewodnictwo w OBWE. Konferencja jest platformą do dyskusji na temat praw człowieka i demokracji w państwach członkowskich.

Agresywne wypowiedzi Zacharowej. Atakowała rząd i prezydenta

To kolejna w ostatnim czasie agresywna wypowiedź Zacharowej na temat polskich władz. Kremlowska rzeczniczka powiedziała niedawno m.in. o tym, że polska odmowa konsultacji w sprawie ataku dronów w Polsce świadczy o "braku zainteresowania państw zachodnich ustaleniem rzeczywistych okoliczności incydentu", a zamknięcie granicy z Białorusią na czas ćwiczeń Zapad-2025 to "konfrontacyjne kroki podejmowane przez polskie władze, podporządkowane jednemu celowi, uzasadnieniu polityki dalszej eskalacji napięć w centrum Europy".

Odniosła się też do słów prezydenta Nawrockiego, mówiącego w Radiu ZET o tym, że czasem "rozmawia" z duchem Józefa Piłsudskiego.

- Powinien był to powiedzieć przed wyborami. Wówczas obywatele mogliby pytać, jak często dochodzi do takich "kontaktów", jakie decyzje zapadają po takich "konsultacjach" oraz ile takich "spotkań planuje" - mówiła, cytowana przez TASS.

