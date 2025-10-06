Niezwykle odkrycie u wybrzeży Florydy. Grupa nurków znalazła we wraku hiszpańskiego statku sprzed ponad 300 lat setki srebrnych i złotych monet. Ich wartość oszacowano na około milion dolarów.

Odkrycia dokonano w rejonie znanym jako "Treasure Coast" (Wybrzeże Skarbów - red.) w pobliżu Florydy.

Grupa nurków, penetrując wrak hiszpańskiego statku, który zatonął podczas sztormu w 1715 roku, odnalazła na dnie oceanu prawdziwy skarb składający się z ponad tysiąca złotych i srebrnych monet.

Przeleżały setki lat na dnie oceanu. Odkryli prawdziwy skarb

Mimo upływu czasu, większość monet zachowała się w dobrym stanie. Na niektórych z nich nadal widoczne są daty i znaki mennicze. Według ekspertów monety zostały wybite w hiszpańskich koloniach w Boliwii, Meksyku i Peru i były transportowane z Nowego Świata do Hiszpanii.

Badacze poinformowali, że stan monet sugeruje, iż były one częścią jednej skrzyni lub ładunku, który rozsypał się, gdy statek zatonął. Wartość znaleziska szacuje się na około milion dolarów.

- Każda moneta to fragment historii, namacalna więź z ludźmi, którzy żyli, pracowali i żeglowali w okresie Złotego Wieku Imperium Hiszpańskiego. Znalezienie tysiąca monet podczas jednego odkrycia jest zarówno rzadkie, jak i niezwykłe - powiedział Sal Guttuso, dyrektor firmy 1715 Fleet - Queens Jewels, która dokonała odkrycia.

Mimo ogromnej wartości znaleziska historycy uważają, że to tylko czubek góry lodowej. Według nich flota hiszpańskich statków, która wtedy zatonęła przewoziła złoto, srebro i klejnoty o wartości nawet 400 milionów dolarów.

Odnalezione monety trafią teraz w ręce ekspertów. Po dokładnym opisaniu i odrestaurowaniu mają zostać wystawione na widok publiczny w lokalnych muzeach na Florydzie.

