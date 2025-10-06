Pościg za żołnierzem w Elblągu. Padły strzały

Pościg za żołnierzem w Elblągu. Padły strzały
Żandarmeria Wojskowa po pościgu w Elblągu zatrzymała żołnierza (Zdj. ilustracyjne)

Pościg na ulicach Elbląga za żołnierzem, który jest podejrzewany o kradzież mienia jednostki wojskowej, zakończył się przestrzeleniem opon w jego samochodzie. Mężczyzna został zatrzymany. - Podejrzewany próbował potrącić jednego z żandarmów - przekazał ppłk Paweł Durka, rzecznik prasowy Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej.

- Około godz. 16 żołnierze z oddziału Żandarmerii Wojskowej w Elblągu działając na podstawie postanowienia prokuratora usiłowali zatrzymać na terenie tego miasta żołnierza podejrzewanego o kradzież mienia na szkodę jednostki wojskowej - mówił ppłk Paweł Durka.

Elbląg. Pościg za żołnierzem. Przestrzelone opony

Mężczyzna prowadząc prywatny samochód osobowy nie zastosował się do poleceń i nie zatrzymał pojazdu.

 

- Rozpoczęto pościg. Na ul. Obrońców Pokoju podejrzewany próbował potrącić jednego z żandarmów. W tym momencie żołnierze Żandarmerii Wojskowej oddali strzały ostrzegawcze i wobec braku reakcji prowadzącego samochód, który zagrażał realne zagrożenie dla zdrowia i życia innych osób, przestrzelili opony w jego pojeździe i zatrzymali go - relacjonował.

 

Nikt nie ucierpiał. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.

 

Jako pierwszy o zdarzeniu poinformował portal rmf24.pl.

 

